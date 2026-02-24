Ucrania marca el cuarto año de la invasión rusa a gran escala con homenajes a los fallecidos y actos conmemorativos

Homenaje en la plaza del Maidan en el contexto de los cuatro años de la guerra de Rusia en Ucrania. Foto: Presidencia de Ucrania

A cuatro años del inicio de la invasión a gran escala de Rusia, el presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, encabezó en Kiev una extensa jornada de conmemoraciones, reuniones diplomáticas y discursos, marcada por un llamado a reforzar las sanciones contra Moscú, acelerar el respaldo financiero europeo y fijar una fecha clara para la adhesión ucraniana a la Unión Europea.

La jornada comenzó con la firma de un decreto de condecoraciones a los participantes voluntarios de la guerra y un homenaje en la Maidán, donde el presidente y la primera dama, Olena Zelenska, rindieron tributo a los fallecidos del conflicto junto a una amplia delegación internacional. Encendieron velas frente a los retratos de los muertos y guardaron un minuto de silencio.

Entre los asistentes estuvieron el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y los primeros ministros de Dinamarca, Estonia, Islandia, Letonia, Noruega, Croacia y Suecia, entre otros.

El presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, en la videoconferencia ante el Parlamento Europeo. Foto: Presidencia de Ucrania

En la tarde, el mandatario ucraniano presentó un discurso mediante videoconferencia ante el Parlamento Europeo, en el que afirmó que Ucrania “nunca eligió esta guerra, nunca la inició ni la provocó” y que el país hace “todo lo posible para detener la agresión rusa”. También, agradeció el apoyo sostenido de los eurodiputados y sostuvo que Vladimir Putin “es la guerra misma” y que quienes lo respaldan “están eligiendo la guerra”.

Además, subrayó ante los legisladores europeos que, a diferencia de otras invasiones en la historia ucraniana, hoy existe una amplia coalición de apoyo internacional. Enfatizó en la necesidad de proteger a Ucrania y Europa de Rusia, aplicando “desde fuertes sanciones hasta un apoyo real para la vida después de los ataques rusos” y pidió que no haya “lugar en el mundo libre para el petróleo ruso, los petroleros rusos, los bancos rusos, los esquemas rusos de evasión de sanciones ni para ningún criminal de guerra ruso”.

“Ha llegado el momento de prohibir completamente la entrada a Europa a todos los participantes en la agresión rusa”, exigió Zelensky.

Finalmente, el mandatario enfatizó la necesidad de implementar los 90.000 millones de euros de apoyo para los próximos dos años, iniciativa vetada por Hungría, y reiteró la importancia de fijar una fecha clara para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. “Si no hay una fecha, encontrará la manera de bloquear a Ucrania durante décadas”, advirtió el presidente ucraniano.

Coalición de los Dispuestos

Tras el discurso ante los eurodiputados, el mandatario participó en Kiev en la reunión de la Coalición de los Dispuestos, que congregó a 36 representantes de distintos países, tanto de manera presencial como virtual. Y la instancia fue presidida en conjunto por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

En ella, el mandatario enfatizó las arduas condiciones que enfrenta el país debido a los ataques focalizados de Rusia en la red de transmisión eléctrica, lo que ha dejado a buena parte de la población sin acceso a calefacción en uno de los inviernos más crudos de la historia reciente del país.

Reunión de la Coalición de los Dispuestos en los cuatro años de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. Foto: Presidencia de Ucrania

“Solo la ayuda de nuestros amigos y la resiliencia de nuestro pueblo nos dieron la posibilidad de sobrevivir. Por eso pedimos ayuda para renovar el sistema energético. Espero que pongamos fin a esta guerra, pero en cualquier caso, debemos pensar en el próximo invierno y necesitamos medidas rápidas. Tenemos planes”, señaló.

Luego, agradeció al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y señaló que Ucrania recibió recientemente la mitad de un nuevo paquete de defensa aérea de la iniciativa PURL —Lista de Requisitos Priorizados para Ucrania, un mecanismo de la alianza atlántica dedicado a coordinar la compra rápida de armamento estadounidense para Ucrania—.

El premier británico, Keir Starmer, anunció el mayor paquete de sanciones británicas contra más de 300 empresas energéticas rusas y 48 buques de la llamada flota fantasma. Por su parte, Macron sostuvo que, aunque el Kremlin aún no muestra voluntad de paz, es necesario avanzar en el proceso de negociación. Y el canciller alemán, Friedrich Merz, remarcó la importancia de que Ucrania reciba en abril los primeros fondos del millonario préstamo europeo.

Cita con la UE

En otra reunión, el mandatario ucraniano se encontró con el presidente del Consejo Europeo, Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen.

Entre los temas abordados junto a los representantes de la UE estuvieron enmiendas a la legislación europea para detener petroleros rusos y confiscar su carga, así como ejercer mayor presión sobre la flota fantasma y las exportaciones energéticas rusas. En la instancia, von der Leyen aseguró que el préstamo de 90.000 millones de euros “ya está hecho y es irreversible” y anunció un paquete de 920 millones de euros para estabilizar el sistema energético de Urania.

El presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto: archivo

Los líderes también discutieron la fijación de una fecha clara para la adhesión de Ucrania a la UE. Zelenskyy señaló que 2027 es un año “muy importante” y “factible” para impedir que Moscú bloquee el proceso durante décadas.

Después de la cita con los representantes de la UE, siguió una reunión bilateral con el primer ministro croata, Andrej Plenković, en la que ambos mandatarios abordaron la cooperación energética, el suministro y almacenamiento de gas y petróleo, y el proceso de integración europea de Ucrania.

Finalmente, la jornada culminó con una publicación en conjunto con los estados nórdicos y bálticos —el NB8—. En la declaración, los países del norte de Europa comprometieron miles de millones en ayuda militar y energética para Ucrania, apoyaron su reconstrucción y exigieron rendición de cuentas a Rusia, además de respaldar su ingreso a la UE y la OTAN como garantía de seguridad regional.