    Ucrania reconoce que parte “sin excesivas expectativas” nueva mesa de diálogo con Rusia en Suiza

    Se trata de la tercera vez que se reúnen las partes bajo este formato con la mediación de Estados Unidos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Las autoridades ucranianas han reconocido este martes que parten “sin excesivas expectativas” para esta nueva mesa de diálogo con Rusia y Estados Unidos, que acoge hasta el miércoles la ciudad suiza de Ginebra.

    El secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, quien encabeza la delegación de Kiev, ha reconocido que aún con el objetivo de poner sobre la mesa soluciones que puedan acercar el conflicto a una “paz sostenible”, no hay excesivas expectativas del encuentro.

    “Contamos con los marcos aprobados por el presidente de Ucrania y un mandato claro. La seguridad y las cuestiones humanitarias están en la agenda”, ha detallado en un breve mensaje en sus redes sociales, desde donde ha agradecido a Estados Unidos su “consistente” mediación y a Suiza por organizar el evento.

    Se trata de la tercera vez que se reúnen las partes bajo este formato a tres, con la mediación de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ya instó a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, hace unos días a acelerar el proceso de negociación para llegar a una solución pactada lo antes posible.

    En la víspera, las partes confirmaron que la situación de los territorios del este y sureste ocupados por Rusia durante la guerra sería una de las cuestiones a tratar, y cuyo estatus es uno de los principales puntos de fricción.

    El Kremlin ya ha descartado que a lo largo de la jornada de este martes se ofrezcan “novedades” del encuentro puesto que ha de prolongarse hasta el miércoles.

    Más sobre:UcraniaRusiaEstados UnidosGuerraConversacionesSuiza

