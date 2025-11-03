Terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán

Un potente terremoto de magnitud 6,3 sacudió el norte de Afganistán, con epicentro situado cerca de una de las ciudades más grandes del país, Mazar-e Sharif, sin que por el momento haya información oficial sobre daños personales o materiales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó de la magnitud del sismo y que este se produjo a las 00.59 horas locales (16.50 de Chile).

El epicentro se registró a 22,5 kilómetros de la localidad de Kholm,una ciudad de unos 65.000 habitantes, y su profundidad fue de 28 kilómetros.

El USGS emitió una alerta naranja en su sistema automatizado que genera información sobre el impacto de los terremotos, e indicó que “es probable que haya un número significativo de víctimas y que el desastre pueda extenderse”.

Terremoto en Samangán (Afganistán) EUROPA PRESS 02/11/2025 EUROPA PRESS

“Varias provincias del país fueron sacudidas una vez más por un fuerte terremoto alrededor de la 1 de la madrugada”, dijo la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán en un comunicado que recibió CNN.

El terremoto también se sintió en regiones de Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán, tres países que limitan con el norte de Afganistán, informó el USGS.

En Mazar-e-Sharif, numerosos habitantes salieron de sus viviendas por temor a posibles réplicas y el movimiento se sintió incluso en la capital, Kabul, según los corresponsales de AFP.

La agencia Reuters, por su parte, afirmó que no se pudo verificar de inmediato el alcance de los daños causados por el sismo, que ocurre apenas dos meses después de un mortífero terremoto en el este del país.

Cuando el 31 de agosto un sismo de magnitud 6.0 afectó las provincias orientales de Kunar, Laghman y Nangarhar, causando la muerte de más de 2.200 personas. Hasta la fecha ese era el terremoto más letal de la historia reciente de Afganistán.

Sin embargo, como consigna la BBC, el portavoz talibán de la provincia de Balkh, Haji Zaid, escribió en la red social X que cuatro personas habían muerto y “muchas resultaron heridas”, aunque hasta el momento no se ha podido verificar esa cifra.

“Hemos sufrido pérdidas humanas y económicas, muchas personas han resultado heridas y, hasta ahora, los informes confirman el fallecimiento de cuatro personas”, declaró, añadiendo que “la mayoría de las lesiones fueron causadas por personas que cayeron de edificios altos”.