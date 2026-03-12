Una nueva oleada de ataques israelíes en Líbano deja al menos 22 muertos y 52 heridos

Al menos 22 personas fallecieron y otras 52 resultaron heridas este miércoles luego de que el Ejército israelí efectuara cinco nuevos ataques contra distintos puntos de Líbano.

Esto en medio de la escalada de hostilidades surgidas luego de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el pasado 28 de febrero, a cuya respuesta se sumó el partido-milicia chií libanés Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Es así como durante esta jornada se registró en el sur de Líbano un ataque las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la ciudad de Deir Antar, en la gobernación de Bint Jbeil, que cobró la vida dos personas y dejó otras seis heridas.

Ataque en Líbano. Foto: Xinhua Bilal Jawich

Del mismo modo, en Burj al Shamali, en el distrito de Tiro, otros cuatro civiles murieron y nueve fueron lesionados, según informó el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Salud, en comunicados recogidos por la agencia oficial libanesa NNA.

En el este libanés, en tanto, el Ejército de Israel lanzó una ofensiva en la localidad de Tamnin al Tahta, en el área de Baalbek, donde fallecieron ocho personas y 17 quedaron heridas. Además, en otro ataque contra Shaaz, en la misma región, murieron ocho personas y tres quedaron con lesiones de consideración.

En tanto en en Beirut, la capital del país, las agresiones israelíes también impactaron en los barrios del sur de la ciudad, dejando un saldo de 17 heridos.

Por su parte, las FDI aseguraron haber “eliminado” a “decenas de terroristas” del partido-milicia chií libanés Hezbolá “mientras preparaban lanzamientos hacia Israel”, así como “desmantelado decenas de lanzadores listos para disparar”.

Como agregaron en un mensaje oficial, esto lo concretaron en el marco de una oleada de ofensivas contra “10 cuarteles generales terroristas” de Hezbolá en la zona de Dahiye, en el sur de Beirut.

Entre ellos se encontraban “cuarteles generales de inteligencia, un cuartel general de las fuerzas Radwan -unidad de élite del grupo chií- y otros centros de mando”.