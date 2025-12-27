SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Unión Africana rechaza reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel

    A estas condenas se sumó el grupo islamista Hamás, que calificó el reconocimiento israelí de Somalilandia como un “precedente peligroso” y aseguró que refleja el “profundo aislamiento” que enfrenta Israel.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Unión Africana rechaza reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel

    El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, rechazó el reconocimiento de la región separatista somalí de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel, país que se convirtió en el primero del mundo en adoptar esa decisión.

    En un comunicado emitido a última hora del viernes, la UA afirmó que Youssouf “rechaza firmemente cualquier iniciativa o acción encaminada a reconocer a Somalilandia como entidad independiente”, recordando que ese territorio “sigue siendo parte integral” de Somalia.

    El jefe del secretariado de la Unión Africana advirtió que “cualquier intento de socavar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia contraviene los principios fundamentales de la Unión Africana” y podría sentar “un precedente peligroso con profundas implicaciones para la paz y la estabilidad en todo el continente”.

    El Gobierno de Somalia, en tanto, condenó el reconocimiento israelí, calificándolo como un “ataque deliberado contra su soberanía”, y advirtió que el anuncio podría exacerbar “las tensiones políticas y de seguridad en la región”.

    Unión Africana rechaza reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel

    En paralelo, la Embajada de China en Somalia expresó este sábado su respaldo a la “unidad nacional” del país africano.

    A través de un comunicado publicado en la red social X, la legación diplomática informó que el embajador chino, Wang Yu, sostuvo una “conversación telefónica urgente” con el ministro somalí de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Abdisalam Ali.

    En ese diálogo, el diplomático subrayó “el firme apoyo de China a la soberanía, la unidad nacional y la integridad territorial de Somalia”, agregando que ambas partes manifestaron su “firme oposición conjunta al secesionismo”.

    El pronunciamiento internacional se produce luego de que Israel reconociera oficialmente a Somalilandia como un “Estado independiente y soberano”, anuncio realizado el viernes por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y rechazado de plano por Mogadiscio, que calificó la medida como “ilegal”.

    Unión Africana rechaza reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

    Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna partes de Cisjordania ocupada, rechazó el reconocimiento israelí al considerar que menoscaba la soberanía de Somalia.

    En un comunicado difundido la noche del viernes, la ANP expresó su “absoluto apoyo a la unidad, la soberanía y la independencia política de Somalia” y se opuso a “cualquier medida que apoye o legitime la secesión y menoscabe su estabilidad”.

    A estas condenas se sumó el grupo islamista Hamás, que calificó el reconocimiento israelí de Somalilandia como un “precedente peligroso” y aseguró que refleja el “profundo aislamiento” que enfrenta Israel.

    En un comunicado, Hamás sostuvo que la decisión constituye “un intento desesperado de obtener una falsa legitimidad de una entidad fascista que ocupa la tierra de Palestina”.

    Más sobre:IsraelSomalíaÁfricaUnión AfricanaSomalilandiaChinaInternacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rescatan a joven de 21 años extraviado en sector precordillerano de Upeo, en Curicó

    Tailandia y Camboya acuerdan alto el fuego inmediato tras 20 días de combates fronterizos

    PDI detiene a autor de homicidio con arma de fuego ocurrido en Reñaca Alto en marzo de 2024

    La opaca cifra de los asesores de confianza que el próximo gobierno debe regular

    Cómo se preparan las empresas para cumplir la ley Más Mujeres en Directorios que rige desde 2026

    Litio cierra 2025 con un alza de precio superior al 50% en el año

    Lo más leído

    1.
    Maduro apela al diálogo con EE.UU. “sobre la base del respeto” y critica a líderes opositores

    Maduro apela al diálogo con EE.UU. “sobre la base del respeto” y critica a líderes opositores

    2.
    Cómo la escalada de Trump en el Caribe pone a prueba la alianza de Venezuela y Cuba

    Cómo la escalada de Trump en el Caribe pone a prueba la alianza de Venezuela y Cuba

    3.
    ¿Rearme o Estado de bienestar? El gran dilema de Europa frente a la amenaza rusa

    ¿Rearme o Estado de bienestar? El gran dilema de Europa frente a la amenaza rusa

    4.
    China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán

    China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Wolves por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Wolves por la Premier League

    Temblor hoy, sábado 27 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 27 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Nottingham Forest vs. Manchester City por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nottingham Forest vs. Manchester City por TV y streaming

    Rescatan a joven de 21 años extraviado en sector precordillerano de Upeo, en Curicó
    Chile

    Rescatan a joven de 21 años extraviado en sector precordillerano de Upeo, en Curicó

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Wolves por la Premier League

    PDI detiene a autor de homicidio con arma de fuego ocurrido en Reñaca Alto en marzo de 2024

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)
    Negocios

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)

    La opaca cifra de los asesores de confianza que el próximo gobierno debe regular

    Cómo se preparan las empresas para cumplir la ley Más Mujeres en Directorios que rige desde 2026

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista
    Tendencias

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    “Los jugadores no intimidan”: los números que desnudan a la peor selección chilena del siglo
    El Deportivo

    “Los jugadores no intimidan”: los números que desnudan a la peor selección chilena del siglo

    Presidente de la Federación de Golf: “A Mito Pereira le quedaban 15 años de carrera”

    Será su último año en Deportes Iquique: Edson Puch anuncia su retiro

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik

    Las mejores películas y series de 2025

    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025

    Unión Africana rechaza reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel
    Mundo

    Unión Africana rechaza reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel

    Tailandia y Camboya acuerdan alto el fuego inmediato tras 20 días de combates fronterizos

    Cómo la escalada de Trump en el Caribe pone a prueba la alianza de Venezuela y Cuba

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación