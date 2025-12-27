Unión Africana rechaza reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, rechazó el reconocimiento de la región separatista somalí de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel, país que se convirtió en el primero del mundo en adoptar esa decisión.

En un comunicado emitido a última hora del viernes, la UA afirmó que Youssouf “rechaza firmemente cualquier iniciativa o acción encaminada a reconocer a Somalilandia como entidad independiente”, recordando que ese territorio “sigue siendo parte integral” de Somalia.

El jefe del secretariado de la Unión Africana advirtió que “cualquier intento de socavar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia contraviene los principios fundamentales de la Unión Africana” y podría sentar “un precedente peligroso con profundas implicaciones para la paz y la estabilidad en todo el continente”.

El Gobierno de Somalia, en tanto, condenó el reconocimiento israelí, calificándolo como un “ataque deliberado contra su soberanía”, y advirtió que el anuncio podría exacerbar “las tensiones políticas y de seguridad en la región”.

En paralelo, la Embajada de China en Somalia expresó este sábado su respaldo a la “unidad nacional” del país africano.

A través de un comunicado publicado en la red social X, la legación diplomática informó que el embajador chino, Wang Yu, sostuvo una “conversación telefónica urgente” con el ministro somalí de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Abdisalam Ali.

En ese diálogo, el diplomático subrayó “el firme apoyo de China a la soberanía, la unidad nacional y la integridad territorial de Somalia”, agregando que ambas partes manifestaron su “firme oposición conjunta al secesionismo”.

El pronunciamiento internacional se produce luego de que Israel reconociera oficialmente a Somalilandia como un “Estado independiente y soberano”, anuncio realizado el viernes por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y rechazado de plano por Mogadiscio, que calificó la medida como “ilegal”.

Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna partes de Cisjordania ocupada, rechazó el reconocimiento israelí al considerar que menoscaba la soberanía de Somalia.

En un comunicado difundido la noche del viernes, la ANP expresó su “absoluto apoyo a la unidad, la soberanía y la independencia política de Somalia” y se opuso a “cualquier medida que apoye o legitime la secesión y menoscabe su estabilidad”.

A estas condenas se sumó el grupo islamista Hamás, que calificó el reconocimiento israelí de Somalilandia como un “precedente peligroso” y aseguró que refleja el “profundo aislamiento” que enfrenta Israel .

En un comunicado, Hamás sostuvo que la decisión constituye “un intento desesperado de obtener una falsa legitimidad de una entidad fascista que ocupa la tierra de Palestina”.