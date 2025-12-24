Netanyahu anuncia una nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística israelí

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este miércoles una nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística local y reducir así su dependencia de otros actores externos, como afirmó durante su discurso en una ceremonia de graduación de la Fuerza Aérea.

“Queremos reducir nuestra dependencia de todos los actores, incluidos nuestros amigos”, afirmó Netanyahu, anunciando un gasto de US$108.000 millones para construir durante la próxima década “una industria de municiones israelí independiente”.

El premier explicó que esta decisión se basa en las lecciones aprendidas en los años de bombardeos sobre la Franja de Gaza, durante los cuales en algún momento sus principales socios, como es el caso de Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, impusieron restricciones a la venta de armas a Israel.

Durante su discurso, Netanyahu además aprovechó de acusar a Hamas de haber roto el alto el fuego en Gaza este mismo miércoles. Una denuncia que también realizó el grupo islámico, acusando por su parte al ejército israelí.

Ante esto, el primer ministro israelí anunció que habrá una respuesta, según consignó el diario The Times of Israel.

Asimismo, aseguró que Israel está tomando medidas para contrarrestar las nulas intenciones que Hamas y el partido milicia chií libanés Hezbolá tienen de desarmarse, y aprovechó de recordar que aún no ha dicho su última palabra en lo que respecta a los hutíes en Yemen e Irán.