SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Netanyahu anuncia una nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística israelí

    El primer ministro aseguró que esta decisión se basa en las lecciones aprendidas en los años de bombardeos sobre la Franja de Gaza, cuando sus principales socios impusieron restricciones a la venta de armas a Israel.

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen
    GOBIERNO DE ISRAEL

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este miércoles una nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística local y reducir así su dependencia de otros actores externos, como afirmó durante su discurso en una ceremonia de graduación de la Fuerza Aérea.

    “Queremos reducir nuestra dependencia de todos los actores, incluidos nuestros amigos”, afirmó Netanyahu, anunciando un gasto de US$108.000 millones para construir durante la próxima década “una industria de municiones israelí independiente”.

    El premier explicó que esta decisión se basa en las lecciones aprendidas en los años de bombardeos sobre la Franja de Gaza, durante los cuales en algún momento sus principales socios, como es el caso de Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, impusieron restricciones a la venta de armas a Israel.

    Durante su discurso, Netanyahu además aprovechó de acusar a Hamas de haber roto el alto el fuego en Gaza este mismo miércoles. Una denuncia que también realizó el grupo islámico, acusando por su parte al ejército israelí.

    Ante esto, el primer ministro israelí anunció que habrá una respuesta, según consignó el diario The Times of Israel.

    Asimismo, aseguró que Israel está tomando medidas para contrarrestar las nulas intenciones que Hamas y el partido milicia chií libanés Hezbolá tienen de desarmarse, y aprovechó de recordar que aún no ha dicho su última palabra en lo que respecta a los hutíes en Yemen e Irán.

    Más sobre:IsraelBenjamin NetanyahuInversiónIndustriaArmas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estudio aborda efecto de las brechas socioeconómicas en el interés por la ciencia: a menores ingresos, menos valor se le da

    Dictan prisión preventiva para imputado por homicidio del “Dios de la Guerra”, el líder criminal acribillado en 2024 en La Pintana

    Comandante en jefe de la Armada visita a infantes de marina desplegados en la Macrozona Sur en vísperas de Navidad

    Expertos de la ONU advierten que bloqueo por parte de EE.UU. a Venezuela es un “ataque armado”

    “Ajustes manuales irregulares”: Clínica Las Condes anuncia millonaria corrección contable y prepara acciones judiciales

    Rusia prevé reanudar próximamente los contactos con EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania

    Lo más leído

    1.
    Detienen a Greta Thunberg en Londres por apoyo a grupo clasificado como terrorista

    Detienen a Greta Thunberg en Londres por apoyo a grupo clasificado como terrorista

    2.
    Estados Unidos asegura en Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela

    Estados Unidos asegura en Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela

    3.
    Corte Suprema de EE.UU. frena a Trump y rechaza despliegue de la Guardia Nacional en Chicago para redadas antimigratorias

    Corte Suprema de EE.UU. frena a Trump y rechaza despliegue de la Guardia Nacional en Chicago para redadas antimigratorias

    4.
    ¿A dónde migran los latinoamericanos?, esto dice la OCDE

    ¿A dónde migran los latinoamericanos?, esto dice la OCDE

    5.
    Expertos de la ONU advierten que bloqueo por parte de EE.UU. a Venezuela es un “ataque armado”

    Expertos de la ONU advierten que bloqueo por parte de EE.UU. a Venezuela es un “ataque armado”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Stranger Things: a qué hora se estrenan los nuevos episodios del Volumen 2 de la temporada 5

    Stranger Things: a qué hora se estrenan los nuevos episodios del Volumen 2 de la temporada 5

    El horario del Metro de Santiago para este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre

    El horario del Metro de Santiago para este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    Dictan prisión preventiva para imputado por homicidio del “Dios de la Guerra”, el líder criminal acribillado en 2024 en La Pintana
    Chile

    Dictan prisión preventiva para imputado por homicidio del “Dios de la Guerra”, el líder criminal acribillado en 2024 en La Pintana

    Comandante en jefe de la Armada visita a infantes de marina desplegados en la Macrozona Sur en vísperas de Navidad

    Stranger Things: a qué hora se estrenan los nuevos episodios del Volumen 2 de la temporada 5

    “Ajustes manuales irregulares”: Clínica Las Condes anuncia millonaria corrección contable y prepara acciones judiciales
    Negocios

    “Ajustes manuales irregulares”: Clínica Las Condes anuncia millonaria corrección contable y prepara acciones judiciales

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami

    ¿Joaquín Villarino a Codelco?: “No cabe ninguna duda que es halagador (...) Estoy muy bien donde estoy”

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U

    Concepción entrega una lista de nueve jugadores que no seguirán en su retorno a Primera

    Nuevo golpe al LIV Golf de Joaquín Niemann: Brooks Koepka anuncia su salida del circuito y el PGA Tour le abre las puertas

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?
    Cultura y entretención

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    Netanyahu anuncia una nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística israelí
    Mundo

    Netanyahu anuncia una nueva inversión millonaria para fortalecer la industria armamentística israelí

    Expertos de la ONU advierten que bloqueo por parte de EE.UU. a Venezuela es un “ataque armado”

    Rusia prevé reanudar próximamente los contactos con EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años