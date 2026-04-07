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    Vance asegura que Estados Unidos cumplió “en gran medida” sus objetivos y que depende de Irán el fin de la guerra

    El vicepresidente norteamericano ha adelantado que habrá “mucha negociación” en las próximas horas al filo del fin del ultimátum.

    Por 
    Europa Press
    Leah Millis

    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha afirmado este martes que Estados Unidos ha cumplido “en gran medida” sus objetivos en Irán, por lo que ha vaticinado que la guerra concluirá “muy pronto”, si bien ha advertido a Irán que depende de ellos cómo acabará el conflicto, cuando Washington ha lanzado un ultimátum que caduca en poco menos de 12 horas.

    “Estados Unidos ha cumplido en gran medida sus objetivos militares. Aún hay algunas cosas que nos gustaría hacer”, ha declarado en rueda de prensa desde Budapest, hasta donde ha viajado para respaldar al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a cinco días de someterse a las urnas en unas elecciones que se presentan muy ajustadas y en las que podría perder el poder después de 16 años.

    Así, ha subrayado que “en esencia”, “los objetivos militares de Estados Unidos ya se han cumplido” en Irán. “Eso significa, como ha dicho el presidente, que muy pronto esta guerra va a concluir”, ha indicado.

    En este punto, Vance ha señalado que la “naturaleza” del final de la guerra depende ahora de Irán, tras indicar que “hay dos caminos” y está en manos de Teherán decidir si se “convierte en un país normal” que “no financia más el terrorismo” y forma parte del “sistema mundial de comercio e intercambio”.

    Según ha recalcado, cuando expira el ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un acuerdo que establezca una tregua en el conflicto a cambio de la reapertura del paso de Ormuz, la vía del acuerdo “implicará cosas mucho mejores en términos económicos” para Teherán.

    “Significará mejores condiciones para la paz y la seguridad del mundo. Traerá muchas cosas positivas para mucha gente en todo el planeta”, ha insistido.

    En cambio, Vance ha avisado a la República Islámica de que si no acepta una salida negociada a la guerra, que lanzaron de forma conjunta Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, se atiene a ataques masivos en los que se perjudicará la perspectiva económica de Irán a futuro.

    De todos modos, el vicepresidente norteamericano ha adelantado que habrá “mucha negociación” en las próximas horas al filo del fin del ultimátum y espera que la parte iraní sea “inteligente” y se logre una “buena resolucion” de la crisis.

    Más sobre:Estados UnidosIránJD VanceDonald Trump

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