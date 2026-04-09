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    Varias ONG denuncian que el plan de paz de Trump para la Franja de Gaza “está fracasando”

    Organizaciones no gubernamentales como Refugees International, Oxfam y Save the Children aseguraron que “compromisos fundamentales” como el acceso humanitario, la reconstrucción y el desarrollo económico “lamentablemente están fallando”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Dos niños palestinos en un campo de desplazados de Jan Yunis, en el suroeste de la Franja de Gaza. Foto: Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad.

    Cinco ONG denunciaron este miércoles que los compromisos incluidos en el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, incluido el alto el fuego y el acceso de ayuda humanitaria, están fracasando, seis meses después de que se anunciaran con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU.

    Jeremy Konyndy, el presidente de Refugees International, una de las organizaciones que ha evaluado los objetivos del plan de Trump, afirmó que el enclave palestino sigue padeciendo “las mismas privaciones deliberadas que durante las hostilidades”.

    Por su parte, el Consejo Danés para los Refugiados, el Consejo Noruego para los Refugiados, Oxfam y Save the Children señalaron que la protección de civiles, el acceso humanitario, la reconstrucción y el desarrollo económico, así como la libertad de movimiento y retorno de las víctimas son los “compromisos fundamentales” que “lamentablemente están fallando”.

    “La población palestina sigue sufriendo privación extrema, hambre, heridas y muertes debido a los ataques continuados del Gobierno israelí, las restricciones de movimiento y los obstáculos a la entrada de ayuda”, denunciaron.

    “Los palestinos sufren cada día malnutrición grave y muertes evitables porque no pueden acceder de forma estable a alimentos o servicios básicos”, remarcó Konyndy, recordando que tanto los términos del acuerdo como los del Derecho Internacional exigen la entrada de ayuda en Gaza y dejar trabajar a las ONG.

    MSF

    De la misma forma, la directora ejecutiva de Save the Children International, Inger Ashing, puso de manifiesto que al menos dos niños al día han muerto o resultado heridos en los seis meses transcurridos desde que se acordó el alto el fuego para Gaza.

    “El acuerdo no ha supuesto una protección real ni ha creado condiciones para la recuperación. Incluso sus disposiciones humanitarias -las más sencillas de aplicar- siguen bloqueadas”, afirmó.

    Para luego agregar: “Estamos preparados para aumentar nuestra respuesta y apoyar a la población de Gaza, pero necesitamos que se nos permita trabajar”.

    Desde Oxfam lamentaron además que las promesas de Trump acerca de una “recuperación extraordinaria” se hayan estancado y que el presidente de Estados Unidos desviara su atención de esta crisis. “Proclamó un ‘nuevo día’ para Gaza”, recordó la directora ejecutiva de Oxfam America, Abby Maxman.

    A su juicio, mientras los palestinos siguen “acostándose con hambre en tiendas inundadas, haciendo colas interminables para conseguir agua potable y muriendo por enfermedades o heridas (...), el Gobierno de Israel continúa bombardeando y bloqueando la entrada de ayuda vital con apoyo estadounidense”.

    “No podemos mirar hacia otro lado, la población de Gaza necesita nuestro apoyo y la presión sobre nuestros líderes para que cumplan sus promesas”, apuntó.

    La operación militar de Israel sobre la Franja de Gaza ha provocado la muerte, desde el 7 de octubre de 2023, de más de 72.300 personas y ha herido a otras 171.130. Entre estas se cuentan 735 víctimas fatales y más de 2.000 afectados desde el inicio del alto el fuego declarado en octubre de 2025 como parte del plan de paz.

    Más sobre:ONGDonald TrumpFranja de GazaPlan de pazRefugees InternationalOxfamSave the ChildrenMundo

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