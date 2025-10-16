SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU que declare ilegales los ataques de EE.UU.

En una carta dirigida a los 15 miembros del organismo, el embajador Samuel Moncada acusó a Washington de matar al menos a 27 personas y pidió a la entidad emitir un comunicado reafirmando el principio del respeto a la soberanía del país sudamericano.

Por 
Lya Rosen

Venezuela le pidió este jueves al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por medio de una carta oficial, que declare que los ataques estadounidenses contra buques frente a sus costas son ilegales y que además emita una declaración respaldando la soberanía del país.

En la misiva, fechada el miércoles 15 de octubre y dirigida a los 15 miembros del consejo, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, acusó a Washington de querer “imponer un golpe de Estado” y matar al menos a 27 personas en los ataques a “buques civiles que transitaban por aguas internacionales”, como consigna Reuters.

También pidió al organismo que “investigue los asesinatos que viene perpetrando y determine su carácter ilegal” y emitir un comunicado “reafirmando el principio del respeto irrestricto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de los Estados”, incluida Venezuela.

“El gobierno estadounidense utilizó a su inteligencia en secreto para llevar a cabo operaciones encubiertas, letales y en esta región ya es conocido su expediente tenebroso, con procesos de desestabilización, sabotaje, contrainsurgencia, planificación de golpes de estado y magnicidios”, afirmó Moncada este jueves a los medios desde la sede de la ONU en Nueva York.

La medida tomada por el gobierno venezolano llega luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenara un gran despliegue militar en el sur del Caribe. En el marco de este, las tropas estadounidense han efectuado al menos cinco operaciones para detener el tráfico de drogas.

Trump además autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) poder realizar operaciones encubiertas en Venezuela y estudia la posibilidad de llevar ataques contra “el narcotráfico” en tierra, aseguró Moncada en base a la la información que publicó ayer The New York Times.

El veto al que puede recurrir Estados Unidos

Sin embargo, como aclara Reuters, el órgano, enfocado en mantener la paz y la seguridad internacionales, no podrá tomar ninguna medida más allá de celebrar reuniones para tratar la situación en Venezuela y el mar Caribe, porque Estados Unidos tiene poder de veto.

Hace una semana, la entidad se reunió por primera vez debido a las tensiones a petición de Venezuela, Rusia y China. En esa ocasión, EE.UU. justificó sus acciones como coherentes con el Artículo 51 de la carta fundacional de las Naciones Unidas, que solicita que el Consejo de Seguridad sea informado inmediatamente de cualquier acción que los Estados tomen en legítima defensa contra un ataque armado.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, afirmó este jueves a Fox News que Trump utilizará todas las herramientas disponibles de los servicios de inteligencia, el Departamento de Defensa y la diplomacia “para defender la soberanía estadounidense contra acciones que están asesinando activamente a estadounidenses”.

A lo que agregó: “Venezuela puede llevar lo que quiera a la ONU. Como saben, lo que también forma parte de la ONU es el artículo 51 de la Carta de la ONU, que permite a un país defenderse. Y eso es lo que el presidente Trump está haciendo y hará”.

Más sobre:VenezuelaONUConsejo de SeguridadSamuel MoncadaCarta OficialEstados UnidosAtaquesMike Waltz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Zelensky remarca a su llegada a EE.UU. que “no debe haber otra alternativa que la paz”

Estudiante de 16 años muere tras ser apuñalado en la vía pública de Viña del Mar

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss

CNE afirma que colaborará con auditoría anunciada por la Contraloría tras error en cálculo de tarifas de la luz

Sernac detecta diferencias de hasta 200% en precios de pastillas anticonceptivas

Tras fallida sesión por falta de quórum: Cámara reporta las excusas por ausencia presentadas por los diputados

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

3.
Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Estudiante de 16 años muere tras ser apuñalado en la vía pública de Viña del Mar
Chile

Estudiante de 16 años muere tras ser apuñalado en la vía pública de Viña del Mar

Sernac detecta diferencias de hasta 200% en precios de pastillas anticonceptivas

Tras fallida sesión por falta de quórum: Cámara reporta las excusas por ausencia presentadas por los diputados

CNE afirma que colaborará con auditoría anunciada por la Contraloría tras error en cálculo de tarifas de la luz
Negocios

CNE afirma que colaborará con auditoría anunciada por la Contraloría tras error en cálculo de tarifas de la luz

Generadoras llaman a fortalecer la institucionalidad tras error en cálculo de tarifas eléctricas

Consejero del BC: “Si bien hay espacios para seguir bajando en algo las tasas, ese proceso tiene que ser muy cuidadoso”

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile
Tendencias

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario
El Deportivo

Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario

Viene de conseguir su primer punto ATP: Benjamín Pérez, de 16 años, accede a los cuartos de final del M15 de Santiago

“Llamamos a adoptar soluciones más equilibradas”: el reproche de la UC a la Delegación Presidencial de Valparaíso

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana
Finde

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss
Cultura y entretención

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss

Ace Frehley: el guitarrista histórico de Kiss está hospitalizado y con pronóstico reservado

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena

Zelensky remarca a su llegada a EE.UU. que “no debe haber otra alternativa que la paz”
Mundo

Zelensky remarca a su llegada a EE.UU. que “no debe haber otra alternativa que la paz”

Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU que declare ilegales los ataques de EE.UU.

Trump amenaza con “ir y matar” a miembros de Hamas tras enfrentamientos con milicias rivales en Gaza

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo