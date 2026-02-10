SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Venezuela recibe a otros 120 ciudadanos deportados desde Estados Unidos

    Los migrantes venezolanos afectados fueron deportados desde la ciudad de Miami, en Florida, y entre ellos se encuentran 101 hombres, 17 mujeres y dos niñas.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. Tech. Sgt. Kimberly Nagle/DoD

    El Ministerio de Justicia de Venezuela ha informado de que otras 120 personas de nacionalidad venezolana han llegado al país tras ser deportadas desde Estados Unidos en el marco de la misión de repatriación ‘Vuelta a la Patria’, una iniciativa impulsada por el Gobierno del Nicolás Maduro, capturado durante el ataque perpetrado por Estados Unidos a principios de enero contra el país caribeño.

    Los migrantes venezolanos afectados han partido desde la ciudad de Miami, en Florida, y han aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en el estado de La Guaira. Entre ellos hay 101 hombres, 17 mujeres y dos niñas, tal y como ha recogido la cadena de televisión VTV.

    A su llegada a la localidad de Maiquetía, cercana a la capital, Caracas, han sido recibidos por miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

    Tras su desembarque, todos ellos han sido sometidos a un breve interrogatorio para analizar sus respectivos casos. Posteriormente, han recibido atención médica y han sido trasladados a sus hogares.

    “El Estado reitera así su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos al facilitar su retorno y asegurar que reciban la atención necesaria al llegar al país”, ha indicado el propio Ministerio.

    Venezuela ha condenado en varias ocasiones que Estados Unidos criminalice a los migrantes. El propio Maduro ha defendido en varias ocasiones que la migración venezolana es “económica, de gente decente y trabajadora” y ha criticado que las autoridades estadounidenses, que los vinculan a supuestas pandillas.

    Más sobre:Estados UnidosVenezuelaDeportadosMigrantes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es Juan Pablo Guanipa, el opositor al régimen chavista en Venezuela arrestado horas después de su liberación

    Incendio afecta a vivienda en Independencia: múltiples compañías de bomberos trabajan en el lugar

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    PlayStation anuncia un nuevo State of Play: esto es lo que sabemos

    Un tribunal de Estados Unidos permite al Gobierno revocar la protecciones a más de 60.000 migrantes de varios países

    Día de Internet Seguro: 5 recomendaciones clave para identificar y bloquear estafas

    Lo más leído

    1.
    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa

    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa

    2.
    La Unión Europea enfrenta semana de diplomacia de crisis en medio advertencia sobre “prolongada era de confrontación”

    La Unión Europea enfrenta semana de diplomacia de crisis en medio advertencia sobre “prolongada era de confrontación”

    3.
    María Corina Machado asegura que Juan Pablo Guanipa fue secuestrado tras su liberación

    María Corina Machado asegura que Juan Pablo Guanipa fue secuestrado tras su liberación

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    Temblor hoy, martes 10 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 10 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Incendio afecta a vivienda en Independencia: múltiples compañías de bomberos trabajan en el lugar
    Chile

    Incendio afecta a vivienda en Independencia: múltiples compañías de bomberos trabajan en el lugar

    Temblor hoy, martes 10 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Junji responde a informe de Contraloría por dineros de licencias médicas no recuperados: sostiene que ya recobró $ 1.700 millones

    SEC define reliquidación a empresas eléctricas y gobierno propondrá a nueva administración un subsidio para atenuar cobro
    Negocios

    SEC define reliquidación a empresas eléctricas y gobierno propondrá a nueva administración un subsidio para atenuar cobro

    Dólar baja hasta su menor nivel desde 2021: ¿Va camino a los $800?

    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama

    Quién es Juan Pablo Guanipa, el opositor al régimen chavista en Venezuela arrestado horas después de su liberación
    Tendencias

    Quién es Juan Pablo Guanipa, el opositor al régimen chavista en Venezuela arrestado horas después de su liberación

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    De Wall Street a ganar el Super Bowl: el camino de Mike Macdonald, el “genio esquemático” que brilla en la NFL
    El Deportivo

    De Wall Street a ganar el Super Bowl: el camino de Mike Macdonald, el “genio esquemático” que brilla en la NFL

    La historia detrás del jugador de los Patriots que llegó esposado y descalzo a disputar el Super Bowl

    El mensaje del DT del Manchester United al hincha que prometió no cortarse el pelo hasta las cinco victorias seguidas

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón
    Tecnología

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    PlayStation anuncia un nuevo State of Play: esto es lo que sabemos

    Día de Internet Seguro: 5 recomendaciones clave para identificar y bloquear estafas

    “Pato” Pimienta revela detalles de la vuelta de El Club de la Comedia y desdramatiza críticas de ex miembros
    Cultura y entretención

    “Pato” Pimienta revela detalles de la vuelta de El Club de la Comedia y desdramatiza críticas de ex miembros

    Your time is gonna come: el día en que Keith Moon bautizó sin querer a Led Zeppelin

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Venezuela recibe a otros 120 ciudadanos deportados desde Estados Unidos
    Mundo

    Venezuela recibe a otros 120 ciudadanos deportados desde Estados Unidos

    Un tribunal de Estados Unidos permite al Gobierno revocar la protecciones a más de 60.000 migrantes de varios países

    Guterres expresa su preocupación por el plan de Israel que refuerza su control en Cisjordania

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?