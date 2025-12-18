Venezuela: Rusia ve una situación “potencialmente muy peligrosa” y espera que Trump no cometa un “error fatal”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reúne con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al margen de la cumbre de los BRICS en Kazán, el 23 de octubre de 2024. Foto: Archivo

Rusia cierra filas en torno a Venezuela, en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Caracas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró este jueves que espera que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump no cometa un error fatal con respecto a Venezuela y manifestó su preocupación por las decisiones estadounidenses que amenazan el transporte marítimo internacional.

Trump ordenó el martes un “bloqueo” de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, en un intento de Washington por aumentar la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Se ha implementado un embargo efectivo después de que Estados Unidos incautara un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada. Buques cargados con millones de barriles de petróleo permanecen en aguas venezolanas en lugar de arriesgarse a ser incautados.

Russia says it hopes Trump does not make 'a fatal mistake' on Venezuela https://t.co/dvkedmi9SJ — Reuters Venezuela (@ReutersVzla) December 18, 2025

“Observamos la continua y deliberada escalada de tensiones en torno a Venezuela, un país amigo nuestro. Preocupa especialmente la naturaleza unilateral de las decisiones que representan una amenaza para el transporte marítimo internacional”, declaró el Ministerio ruso en un comunicado.

“Esperamos que la Administración de Donald Trump, caracterizada por un enfoque racional y pragmático, no cometa un error fatal”.

Moscú se mostró a favor de una normalización del diálogo entre Washington y Caracas y señaló que espera que Estados Unidos no se involucre en una situación que tendría “consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental”, al indicar que Rusia apoyaba “la línea del gobierno de Maduro”.

Por otra parte, el Kremlin instó a los países de la región a mostrar moderación.

“Observamos un aumento de la tensión en la región y consideramos que esto es potencialmente muy peligroso”, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“El presidente (Vladimir) Putin mantuvo recientemente una conversación telefónica con el presidente Maduro. Y, por supuesto, hacemos un llamado a todos los países de la región a que actúen con moderación para evitar cualquier imprevisto”, agregó.