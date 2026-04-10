SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Vicecanciller ruso visita Cuba y reitera apoyo del Kremlin ante la crisis provocada por el bloqueo de EE.UU.

    El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, se reunió en La Habana con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien ratificó “los especiales vínculos políticos, económicos y comerciales” que unen a ambos países.

    Por 
    Lya Rosen
    El vicecanciller ruso Serguéi Riabkov y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Imagen @PresidenciaCuba en X.

    El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, afirmó este jueves en La Habana que su país continuará respaldando a Cuba en la difícil situación actual que vive la isla, agravada por el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

    En un encuentro con el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, Riabkov dijo que “en el momento actual, Rusia está ciento por ciento solidaria con Cuba, a pesar de la complejidad por la que atraviesa el país, estamos al lado de ustedes”, según reportó la Presidencia local en redes sociales.

    Por su parte, Díaz-Canel ratificó “los especiales vínculos políticos, económicos y comerciales” que unen a ambos países, calificando como de “gran significación y de mucho simbolismo” el combustible enviado por el Kremlin en medio del cerco petrolero que impuso Washington a la isla.

    “Es una muestra de que Cuba no está sola”, subrayó el mandatario castrista, como informó EFE.

    En la cita, el vicecanciller además habló del “carácter especial” de las relaciones entre La Habana y Moscú, y valoró de “muy provechosa” la reunión de hoy entre las cancillerías de ambas naciones, donde se abordaron temas diplomáticos y políticos.

    Algunas horas antes, Riabkov también tuvo un encuentro de cortesía con el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, en la que este último también le agradeció el envío del petrolero Anatoli Kolodkin, con 730.000 barriles de crudo a bordo, el primer cargamento de este tipo que recibió el país caribeño desde enero pasado.

    La visita del alto cargo de la diplomacia rusa a Cuba se concreta después del reciente anuncio de un segundo envío de crudo desde Moscú a la isla, en medio del bloqueo petrolero dispuesto por la Administración de Donald Trump.

    El ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, anunció que dicho envío estaba en preparación, aunque hasta ahora no han trascendido mayores detalles sobre el mismo.

    Más sobre:Serguéi RiabkovVicecancillerRusiaCubaLa HabanaMiguel Díaz-CanelBruno RodríguezMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Paso Los Libertadores cerrará durante este viernes por condiciones climáticas inestables en la alta montaña

    Los ataques de Irán provocan una caída en la producción de Arabia Saudita de 600.000 barriles diarios

    Carabinero abre fuego para repeler agresión a su compañero en Colina: uno de los atacantes resultó herido

    Emiten aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en cuatro regiones del país

    Parlamentarios oficialistas respaldan idea de ampliar plan “Escuelas Protegidas” a universidades

    Macaya e ingreso de Proyecto de Reconstrucción: “Urge hacerlo la próxima semana, tiene que estar aprobado en agosto”

    Lo más leído

    1.
    El alto el fuego entre EE.UU. e Irán muestra su fragilidad en medio de ataques contra Líbano e incertidumbre sobre el control de Ormuz

    El alto el fuego entre EE.UU. e Irán muestra su fragilidad en medio de ataques contra Líbano e incertidumbre sobre el control de Ormuz

    2.
    Minuto a minuto| Trump acepta propuesta de Pakistán y suspenderá ataques a Irán por dos semanas

    Minuto a minuto| Trump acepta propuesta de Pakistán y suspenderá ataques a Irán por dos semanas

    3.
    Carlos Escaffi, analista internacional: “El retorno de la bicameralidad no resuelve por sí sola la crisis de representación que hay en Perú”

    Carlos Escaffi, analista internacional: “El retorno de la bicameralidad no resuelve por sí sola la crisis de representación que hay en Perú”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    Paso Los Libertadores cerrará durante este viernes por condiciones climáticas inestables en la alta montaña
    Chile

    Paso Los Libertadores cerrará durante este viernes por condiciones climáticas inestables en la alta montaña

    Carabinero abre fuego para repeler agresión a su compañero en Colina: uno de los atacantes resultó herido

    Emiten aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en cuatro regiones del país

    Riesgo país de Chile vuelve a su menor nivel desde principios de marzo por tregua entre EE.UU. e Irán
    Negocios

    Riesgo país de Chile vuelve a su menor nivel desde principios de marzo por tregua entre EE.UU. e Irán

    Chile registra la sexta mayor alza de la bencina entre países OCDE desde el estallido de la guerra y la tercera en el diésel

    CUT pide al gobierno iniciar negociaciones por salario mínimo y advierte que no aceptará un alza que solo considere IPC

    Qué sentencia tuvo la “reina de la Ketamina”, la mujer que le suministró drogas a Matthew Perry, actor de Friends
    Tendencias

    Qué sentencia tuvo la “reina de la Ketamina”, la mujer que le suministró drogas a Matthew Perry, actor de Friends

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Por qué los estudiantes que hacen deporte tienen más probabilidad de asistir a clases, en comparación a sus compañeros

    Ariel Leporati mantiene la mesura tras la victoria de la Roja Sub 17 ante Paraguay: “El grupo sigue abierto”
    El Deportivo

    Ariel Leporati mantiene la mesura tras la victoria de la Roja Sub 17 ante Paraguay: “El grupo sigue abierto”

    La Roja Sub 17 supera al local Paraguay y se jugará la clasificación al Mundial ante Ecuador

    La respuesta de Universidad de Concepción tras la denuncia contra su técnico por parte del Colegio de Entrenadores

    Xiaomi presenta la nueva serie Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra: minuto a minuto
    Tecnología

    Xiaomi presenta la nueva serie Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra: minuto a minuto

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta

    Estas son las apps más usadas en la Antártica

    Amarga Navidad: la nueva cinta de Pedro Almodóvar confirma estreno en Chile
    Cultura y entretención

    Amarga Navidad: la nueva cinta de Pedro Almodóvar confirma estreno en Chile

    Francisca Valenzuela explora la oscuridad después de dar a luz en su nuevo single

    Las catadoras del Führer: llega película basada en bestseller italiano

    Vicecanciller ruso visita Cuba y reitera apoyo del Kremlin ante la crisis provocada por el bloqueo de EE.UU.
    Mundo

    Vicecanciller ruso visita Cuba y reitera apoyo del Kremlin ante la crisis provocada por el bloqueo de EE.UU.

    Los ataques de Irán provocan una caída en la producción de Arabia Saudita de 600.000 barriles diarios

    El fallido plan de Nicolás Maduro para comprar misiles balísticos al régimen de Irán

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis
    Paula

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando