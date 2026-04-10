Vicecanciller ruso visita Cuba y reitera apoyo del Kremlin ante la crisis provocada por el bloqueo de EE.UU.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, afirmó este jueves en La Habana que su país continuará respaldando a Cuba en la difícil situación actual que vive la isla, agravada por el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

En un encuentro con el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, Riabkov dijo que “en el momento actual, Rusia está ciento por ciento solidaria con Cuba, a pesar de la complejidad por la que atraviesa el país, estamos al lado de ustedes” , según reportó la Presidencia local en redes sociales.

Por su parte, Díaz-Canel ratificó “los especiales vínculos políticos, económicos y comerciales” que unen a ambos países, calificando como de “gran significación y de mucho simbolismo” el combustible enviado por el Kremlin en medio del cerco petrolero que impuso Washington a la isla.

“Es una muestra de que Cuba no está sola”, subrayó el mandatario castrista, como informó EFE.

🇨🇺| El Presidente de la República, @DiazCanelB, sostuvo un encuentro con el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de #Rusia, Serguey Ryabkov, quien llegó a nuestro país para asistir a la reunión intercancillerías entre ambos países.



🧵 pic.twitter.com/MML6vn6ATi — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) April 9, 2026

En la cita, el vicecanciller además habló del “carácter especial” de las relaciones entre La Habana y Moscú, y valoró de “muy provechosa” la reunión de hoy entre las cancillerías de ambas naciones, donde se abordaron temas diplomáticos y políticos.

Algunas horas antes, Riabkov también tuvo un encuentro de cortesía con el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, en la que este último también le agradeció el envío del petrolero Anatoli Kolodkin, con 730.000 barriles de crudo a bordo, el primer cargamento de este tipo que recibió el país caribeño desde enero pasado.

Sostuve un encuentro de cortesía con Serguéi Riabkov, Viceministro de Relaciones Exteriores de #Rusia, quien preside las Consultas Intercancillerías en La Habana.



Resaltamos las sólidas, históricas y estratégicas relaciones existentes entre ambos países y agradecí por el… pic.twitter.com/nkGnQKyLQs — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 9, 2026

La visita del alto cargo de la diplomacia rusa a Cuba se concreta después del reciente anuncio de un segundo envío de crudo desde Moscú a la isla, en medio del bloqueo petrolero dispuesto por la Administración de Donald Trump.

El ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, anunció que dicho envío estaba en preparación, aunque hasta ahora no han trascendido mayores detalles sobre el mismo.