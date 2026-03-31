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    Zelenski acusa a Rusia de buscar que la guerra en Irán “se prolongue” para desviar la atención de Ucrania

    “Estoy seguro. Se benefician de ella. Estados Unidos se centra en Medio Oriente, y eso implica que desciende su apoyo militar a Ucrania", sostuvo Zelenski.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado este martes a las autoridades rusas de buscar que la guerra en Irán “se prolongue” y ha asegurado que esto “beneficia” e “interesa” a Moscú dado que desvía la atención de Estados Unidos hacia Medio Oriente y “reduce la ayuda militar” a Kiev.

    “Estoy seguro de que los líderes de los países de Medio Oriente no quieren una guerra larga. Estoy seguro de que buscan la paz, de que se centran en la economía, las finanzas, los negocios, la tecnología y, por supuesto, el turismo. Todo esto requiere paz”, ha afirmado durante una entrevista con Axios.

    En este sentido, ha indicado que “todo esto depende de varias cosas”. “Por un lado, está lo que Estados Unidos hará y lo que quiere; por otra, lo que quieren los iraníes; y por último, lo que quiere Israel”, ha afirmado, al tiempo que ha añadido que Rusia, por su parte, “quiere que la guerra se prolongue”.

    “Estoy seguro. Se benefician de ella. Estados Unidos se centra en Medio Oriente, y eso implica que desciende su apoyo militar a Ucrania. Además, las sanciones se levantan, parcialmente pero se levantan, y Rusia empieza a experimentar un cierto crecimiento económico”, ha lamentado. “Solo veo beneficios para Rusia porque no están pensando en la vida de la gente cuando no se trata de rusos”, ha añadido.

    Para Zelenski, la economía rusa “depende de la energía”, por lo que las sanciones “afectan significativamente”. “Nuestros ataques afectan. El aumento de las exportaciones de energía a Medio Oriente y Estados Unidos afecta”, ha subrayado. “Todo esto ha llevado al presupuesto ruso a sufrir un déficit, pero ahora están recaudando dinero a través de la venta de petróleo y eso no nos ayuda”, ha apuntado.

    Es por ello que Zelenski ha apostado por “tratar de averiguar cuál es la debilidad del enemigo y fijar prioridades” y ha acusado a Rusia e Irán de “intercambiar” información militar.

    Más sobre:UcraniaIránRusiaGuerraMedio Oriente

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