Zelenski adelanta que las próximas conversaciones con Rusia tratarán sobre la cuestión territorial

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha adelantado que la nueva ronda de diálogo con Rusia, propuesta para celebrarse en Estados Unidos la próxima semana, se centrará sobre todo en el futuro de los territorios del este y sureste del país ocupados actualmente por Rusia, si bien ha señalado que las posturas de Kiev y Moscú están lejos de aproximarse.

Zelenski ha apuntado a que las nuevas conversaciones se celebren el martes o el miércoles de la semana que viene y que en la agenda hay una propuesta de Washington para crear una zona franca, donde se pueda comerciar libremente, y sea una suerte de área de amortiguamiento, en la disputada región de Donbás.

Sin embargo, “ninguna de las partes está muy entusiasmada con la idea de la zona económica libre, ni los rusos ni nosotros”, ha afirmado el presidente ucraniano en una entrevista para la agencia estadounidense Bloomberg.

En vísperas de cumplirse cuatro años desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, todo lo relacionado con el nuevo estatus de estos territorios continúa siendo el principal escollo para llegar a un acuerdo. A pesar de ello, Zelenski confía en que se podría alcanzar un acuerdo en unos meses si hay predisposición.

De igual forma, ha adelantado que las conversaciones en Estados Unidos también servirán para examinar la posible planificación de la posguerra y otras cuestiones económicas, pues no descarta una grave crisis financiera si no se disponen de programas fiables para la reconstrucción y el gasto social los próximos años.

Con respecto a las conversaciones a tres de principios de mes en Abu Dabi, el mandatario ucraniano ha señalado que fueron “constructivas” y versaron principalmente sobre un posible alto el fuego y cómo Estados Unidos se encargaría de supervisarlo, si bien es “es necesario seguir trabajando en la redacción y los detalles”, ha dicho.

“Se necesitaría un mecanismo de financiación claro, con participación europea, ya que ni siquiera la posible financiación procedente de los activos congelados del banco central ruso cubriría las necesidades a largo plazo”, ha valorado.