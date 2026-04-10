Zelenski afirma que militares de Ucrania derribaron drones iraníes en Medio Oriente

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que militares ucranianos y especialistas en intercepción de drones han logrado derribar drones iraníes tras ser desplegados en varios países del golfo Pérsico durante la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Enviamos a nuestros expertos militares a Medio Oriente, incluidos especialistas en drones y guerra electrónica. Explicamos a algunos países cómo trabajar con equipos de intercepción. ¿Destruimos ‘Shahed’ iraníes? Sí, lo hicimos. ¿Lo hicimos en un solo país? No, en varios. Y en mi opinión, esto es un éxito”, ha aseverado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Para Zelenski, “no se trataba de una misión de entrenamiento o de maniobras militares, sino de actividades de apoyo para construir un sistema moderno de defensa aérea que realmente funcione”. “En esos países que nos abrieron las puertas a sus sistemas de defensa aérea, nuestros expertos pudieron asesorar rápidamente sobre cómo hacer esos sistemas más fuertes y, en algunos casos, compartimos directamente nuestra experiencia en defensa real. En cualquier caso, todo esto ha tenido un resultado muy positivo y genera respeto por Ucrania”, ha aclarado.

“También derribamos drones dotados de motores a reacción. Creo que esto es una señal muy buena. Mostramos que funciona. Ahora solo es cuestión de tiempo antes de que comencemos la producción masiva de interceptores que destruirán drones con motores a reacción”, ha destacado.

Zelenski ha anunciado, además, que otros tres países han solicitado ayuda a Ucrania en materia de fabricación de drones. Estos países, que “están interesados”, son Omán, Bahréin y Kuwait, tal y como ha explicado.

“Tenemos acuerdos de diez años con tres países (Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos). Empresas ucranianas colaborarán con las fuerzas armadas de estos países para proteger instalaciones específicas. Mi tarea consiste en acordar el volumen, los servicios y los tipos de armamento”, ha explicado.

“Actualmente, se están llevando a cabo negociaciones de seguridad con Omán, y también estamos en conversaciones con Kuwait y Bahréin; esto supone una ventaja para los países con los que ya hemos llegado a acuerdos”, ha declarado.

En cuanto a Omán, ha matizado, se están negociando “acuerdos generales”, siguiendo el “mismo modelo de trabajo sistemático que existe actualmente con los otros países, donde hay grupos de especialistas ucranianos trabajando en la actualidad”.