SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Zelenski afirma que militares de Ucrania derribaron drones iraníes en Medio Oriente

    Zelenski ha anunciado, además, que otros tres países han solicitado ayuda a Ucrania en materia de fabricación de drones.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que militares ucranianos y especialistas en intercepción de drones han logrado derribar drones iraníes tras ser desplegados en varios países del golfo Pérsico durante la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

    “Enviamos a nuestros expertos militares a Medio Oriente, incluidos especialistas en drones y guerra electrónica. Explicamos a algunos países cómo trabajar con equipos de intercepción. ¿Destruimos ‘Shahed’ iraníes? Sí, lo hicimos. ¿Lo hicimos en un solo país? No, en varios. Y en mi opinión, esto es un éxito”, ha aseverado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

    Para Zelenski, “no se trataba de una misión de entrenamiento o de maniobras militares, sino de actividades de apoyo para construir un sistema moderno de defensa aérea que realmente funcione”. “En esos países que nos abrieron las puertas a sus sistemas de defensa aérea, nuestros expertos pudieron asesorar rápidamente sobre cómo hacer esos sistemas más fuertes y, en algunos casos, compartimos directamente nuestra experiencia en defensa real. En cualquier caso, todo esto ha tenido un resultado muy positivo y genera respeto por Ucrania”, ha aclarado.

    “También derribamos drones dotados de motores a reacción. Creo que esto es una señal muy buena. Mostramos que funciona. Ahora solo es cuestión de tiempo antes de que comencemos la producción masiva de interceptores que destruirán drones con motores a reacción”, ha destacado.

    Zelenski ha anunciado, además, que otros tres países han solicitado ayuda a Ucrania en materia de fabricación de drones. Estos países, que “están interesados”, son Omán, Bahréin y Kuwait, tal y como ha explicado.

    “Tenemos acuerdos de diez años con tres países (Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos). Empresas ucranianas colaborarán con las fuerzas armadas de estos países para proteger instalaciones específicas. Mi tarea consiste en acordar el volumen, los servicios y los tipos de armamento”, ha explicado.

    “Actualmente, se están llevando a cabo negociaciones de seguridad con Omán, y también estamos en conversaciones con Kuwait y Bahréin; esto supone una ventaja para los países con los que ya hemos llegado a acuerdos”, ha declarado.

    En cuanto a Omán, ha matizado, se están negociando “acuerdos generales”, siguiendo el “mismo modelo de trabajo sistemático que existe actualmente con los otros países, donde hay grupos de especialistas ucranianos trabajando en la actualidad”.

    Más sobre:UcraniaDronesMedio Oriente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El pingüino emperador y la foca peletera antártica están en peligro de extinción, reveló un reciente estudio

    Confirman lluvia para hoy en distintos sectores de la Región Metropolitana y zona central: dónde habrá precipitaciones

    Cuando Paul McCartney convenció a Rush que debían volver

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Unicef denuncia que cerca de 600 niños han muerto o resultado heridos por la ofensiva de Israel contra Líbano

    Díaz-Canel descarta renunciar a la presidencia y recuerda que a los dirigentes de Cuba “no los elige” EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    Unicef denuncia que cerca de 600 niños han muerto o resultado heridos por la ofensiva de Israel contra Líbano

    Unicef denuncia que cerca de 600 niños han muerto o resultado heridos por la ofensiva de Israel contra Líbano

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    “Hay motivación política”: De Grange niega reducción de buses del sistema RED y acusa campaña de desinformación
    Chile

    “Hay motivación política”: De Grange niega reducción de buses del sistema RED y acusa campaña de desinformación

    Estuvo 8 días en el cargo: renuncia seremi del Trabajo de Arica y Parinacota por no cumplir requisito de experiencia laboral

    Paso Los Libertadores cerrará durante este viernes por condiciones climáticas inestables en la alta montaña

    Riesgo país de Chile vuelve a su menor nivel desde principios de marzo por tregua entre EE.UU. e Irán
    Negocios

    Riesgo país de Chile vuelve a su menor nivel desde principios de marzo por tregua entre EE.UU. e Irán

    Chile registra la sexta mayor alza de la bencina entre países OCDE desde el estallido de la guerra y la tercera en el diésel

    CUT pide al gobierno iniciar negociaciones por salario mínimo y advierte que no aceptará un alza que solo considere IPC

    El pingüino emperador y la foca peletera antártica están en peligro de extinción, reveló un reciente estudio
    Tendencias

    El pingüino emperador y la foca peletera antártica están en peligro de extinción, reveló un reciente estudio

    Confirman lluvia para hoy en distintos sectores de la Región Metropolitana y zona central: dónde habrá precipitaciones

    Qué sentencia tuvo la “reina de la Ketamina”, la mujer que le suministró drogas a Matthew Perry, actor de Friends

    Ariel Leporati mantiene la mesura tras la victoria de la Roja Sub 17 ante Paraguay: “El grupo sigue abierto”
    El Deportivo

    Ariel Leporati mantiene la mesura tras la victoria de la Roja Sub 17 ante Paraguay: “El grupo sigue abierto”

    La Roja Sub 17 supera al local Paraguay y se jugará la clasificación al Mundial ante Ecuador

    La respuesta de Universidad de Concepción tras la denuncia contra su técnico por parte del Colegio de Entrenadores

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra
    Tecnología

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Xiaomi presenta la nueva serie Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra: minuto a minuto

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta

    Cuando Paul McCartney convenció a Rush que debían volver
    Cultura y entretención

    Cuando Paul McCartney convenció a Rush que debían volver

    Amarga Navidad: la nueva cinta de Pedro Almodóvar confirma estreno en Chile

    Francisca Valenzuela explora la oscuridad después de dar a luz en su nuevo single

    Zelenski afirma que militares de Ucrania derribaron drones iraníes en Medio Oriente
    Mundo

    Zelenski afirma que militares de Ucrania derribaron drones iraníes en Medio Oriente

    Unicef denuncia que cerca de 600 niños han muerto o resultado heridos por la ofensiva de Israel contra Líbano

    Díaz-Canel descarta renunciar a la presidencia y recuerda que a los dirigentes de Cuba “no los elige” EE.UU.

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis
    Paula

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando