    Mundo

    Zelenski agradece a la Unión Europea su “apoyo significativo” tras acordar un préstamo de 90.000 millones de euros

    La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha explicado en rueda de prensa que los líderes europeos han optado por ayudar a Ucrania en sus necesidades urgentes a través del “endeudamiento de la UE en los mercados de capitales”.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido este viernes a la Unión Europea su “apoyo significativo”, después de que sus líderes hayan acordado esta madrugada financiar a Kiev con un préstamo de 90.000 millones de euros para mantenerla a flote los próximos dos años y pese a que hayan descartado recurrir de momento a los activos rusos congelados en la Unión.

    “Agradezco a todos los líderes de la Unión Europea la decisión del Consejo Europeo de proporcionar a Ucrania 90.000 millones de euros en apoyo financiero para el período 2026-2027”, ha afirmado en su cuenta de la red social X, sobre un gesto del que ha destacado que “fortalece nuestra resiliencia”.

    El mandatario ucraniano ha incidido en la importancia de que “los activos rusos permanezcan congelados” y que su país “haya recibido una garantía de seguridad financiera para los próximos años”, en un mensaje en el que ha reiterado su gratitud por “el resultado y la unidad”.

    “Juntos protegemos el futuro de nuestro continente”, ha subrayado tras una cumbre europea que ha durado 16 horas y que ha estado marcada por las diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos rusos inmovilizados por las sanciones de la UE para un potencial “préstamo de reparación”, en palabras del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

    La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha explicado en rueda de prensa que los líderes europeos han optado por ayudar a Ucrania en sus necesidades urgentes a través del “endeudamiento de la UE en los mercados de capitales” y ha detallado que, para ello, el club comunitario empleará la fórmula de la “cooperación reforzada” a 24, sin contar con Hungría, República Checa ni Eslovaquia, que no participarán del plan.

