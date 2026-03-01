Zelenski cifra en más de 1.700 los drones lanzados por Rusia en una semana y reportan cinco muertos en las últimas horas

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que durante la última semana las fuerzas rusas lanzaron más de 1.720 drones de ataque , cerca de 1.300 bombas guiadas y más de un centenar de misiles de distinto tipo contra el territorio ucraniano, cifras que dan cuenta de la intensidad de la ofensiva reciente.

Según Europa Press, al menos cinco personas murieron en las últimas horas como consecuencia de bombardeos atribuidos al ejército ruso, con especial impacto en las regiones de Jersón y Dnipropetrovsk.

Cuatro muertos en Jersón

Las víctimas mortales se concentran principalmente en la provincia de Jersón, donde cuatro personas fallecieron tras un bombardeo en la localidad de Korabelni.

El gobernador militar regional, Oleksander Prokudin, informó que hacia las 13:20 “los terroristas rusos han bombardeado el distrito de Korabelni, en Jersón”, señalando inicialmente la muerte de tres personas. Horas después, precisó que el balance total ascendía a cuatro fallecidos.

Entre las víctimas se encontraban dos mujeres de 85 y 63 años, quienes estaban cerca de la entrada de su vivienda al momento del ataque.

Ataques en Dnipropetrovsk

En la región de Dnipropetrovsk se reportó la muerte de otra persona tras una ola de incursiones que incluyó una veintena de ataques con drones y fuego de artillería.

El gobernador militar regional, Oleksander Hanzha, detalló además que al menos cuatro personas resultaron heridas en esos bombardeos.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron que solo durante la jornada dominical se registraron 51 ofensivas rusas, con especial concentración en las zonas de Pokrovsky y Hulyaypil, sectores estratégicos en el frente oriental y sureste del país.