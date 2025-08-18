Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido de que ataques como los lanzados este lunes por las fuerzas rusas evidencian que Ucrania necesita “garantías de seguridad fiables” y que Rusia de ninguna manera puede ser “recompensada” por lanzar la invasión, horas antes de una cita clave en la Casa Blanca.

Zelenski ha afirmado en redes sociales que Moscú se comporta de manera “cínica” y pretende dar una exhibición de fuerza con bombardeos como el que ha dejado este lunes siete fallecidos en la región de Járkov u otro ataque con tres víctimas mortales en Zaporiyia.

“Saben que hoy habrá una reunión en Washington en la que se hablará del fin de la guerra”, ha señalado, antes de verse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una cita abierta también a varios líderes de la Unión Europea y la OTAN.

Zelenski espera abordar “asuntos clave” para tratar de lograr “una paz digna y una verdadera seguridad” sobre el terreno, habida cuenta de que “la maquinaria de guerra rusa sigue destruyendo vidas pese a todo”.

En este sentido, ha asegurado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, quiere “mantener la presión” sobre Ucrania y también sobre Europa, en general, con acciones que “humillan” los esfuerzos diplomáticos en marcha, liderados por Trump.

Dentro de estos esfuerzos, Trump recibió el pasado viernes a Putin en el estado de Alaska, para una inédita cumbre de la que no salieron resultados tangibles y tras la que el magnate norteamericano volvió a modificar su posición. Ya no reclama a Putin un alto el fuego inmediato y aboga por negociar “directamente” un acuerdo de paz.

El presidente estadounidense también ha sugerido en las últimas horas que Zelenski podría poner fin al conflicto “casi de inmediato” y ha descartado tanto la incorporación de Ucrania a la OTAN como la recuperación del control sobre la península de Crimea, controlada por Rusia desde 2014.