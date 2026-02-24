SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Zelenski reivindica la “resistencia” de los ucranianos cuatro años después del inicio de la invasión rusa

    A cuatro años del inicio de la invasión, Zelenski apuntó que "tenemos todo el derecho a decir: defendimos nuestra independencia, no perdimos nuestra condición de Estado”

    Por 
    Europa Press
    Imagen @ZelenskyyUa en X

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este martes la “resistencia” de su país cuando se cumplen cuatro años desde la invasión a gran escala ordenada por su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien “no doblegó a los ucranianos”.

    “Hoy se cumplen exactamente cuatro años desde que Putin tomó Kiev en tres días. Y esto dice mucho de nuestra resistencia, de cómo Ucrania ha luchado durante todo este tiempo”, ha señalado en su cuenta de Telegram, donde ha destacado el “gran coraje, trabajo duro, perseverancia y el largo camino” enfrentado por millones de compatriotas desde el 24 de febrero de 2022.

    El mandatario ha reclamado, cuando el conflicto entra en su quinto año, que “tenemos todo el derecho a decir: defendimos nuestra independencia, no perdimos nuestra condición de Estado”. “Putin no logró sus objetivos. No doblegó a los ucranianos, no ganó esta guerra. Preservamos Ucrania y haremos todo lo posible por lograr la paz y la justicia”, ha asegurado.

    Zelenski ha acompañado el mensaje con un vídeo desde un búnker en la calle Bankova, en Kiev, “donde tuve mis primeras conversaciones con líderes mundiales al comienzo de la guerra”, y ha recordado que ya entonces pidió armas al presidente estadounidense Joe Biden.

    “No teníamos otra. Este es nuestro hogar. Todos comprendimos qué hacer. Nuestro pueblo no izó la bandera blanca, sino que defendió la azul y amarilla”, ha señalado en alusión a los colores de la enseña nacional. “Nuestro pueblo eligió la resistencia. Nuestros soldados se mantuvieron firmes, y los civiles protegieron las ciudades, protegieron nuestros pueblos, calles y patios (...) Y todos juntos señalaron el único camino correcto” para detener a Moscú, ha agregado.

    El dirigente ucraniano ha recordado el “llamamiento” a los líderes mundiales, la comunidad internacional “y, por supuesto, a la gente común, a millones de personas en todo el mundo”. “Acompáñennos, apoyen a Ucrania. Fue inspirador. Muy pronto, todos vieron el mar azul y amarillo, miles de personas con nuestras banderas en las plazas de Europa y del mundo”, ha evocado.

    Zelenski ha ensalzado en su discurso las capacidades ucranianas frente a Moscú, si bien ha afirmado que “no es suficiente, porque Rusia, por desgracia, no se detiene”. “Putin comprende que no puede derrotar a Ucrania en el campo de batalla (...) Y ahora los ucranianos están superando el invierno más duro de la historia”, ha señalado aludiendo a los golpes a centrales eléctricas ucranianas.

    Por otra parte, y tras agradecer el apoyo de sus aliados, ha afirmado estar “orgulloso” de los ucranianos, de quienes ha dicho “son la fuerza que nos ha sostenido durante todos estos años”, tras “1.462 días de una guerra a gran escala, doce años desde el comienzo de la agresión rusa”.

    En este sentido, ha destacado la labor de las autoridades ucranianas en “la búsqueda de soluciones” y de “todo lo necesario para que Ucrania sobreviviera”. “Había que entregar armas. Se entregaron medicamentos y alimentos a las ciudades bloqueadas por el enemigo. Para preservar la vida por la que Ucrania lucha tan desesperadamente”, ha sostenido.

    “Las cosas fueron diferentes a veces. Se usó un lenguaje formal y firme, ya que cada paquete de ayuda, cada sanción contra Rusia, cada envío de armas, tuvo que ser objeto de una lucha. Tuvimos que luchar con uñas y dientes por la fe de Ucrania. Teníamos que lograr que el mundo se involucrara”, ha detallado, antes de especificar que “el mensaje clave” de los llamamientos de Kiev a sus aliados era que “crean en Ucrania, apoyen a Ucrania y sean valientes como Ucrania”.

    “Esos llamamientos funcionaron, porque los ucranianos lucharon de una forma que quita la respiración y esa resistencia fue visible incluso desde el espacio, lo que fue absolutamente inspirador”, ha dicho Zelenski, quien ha desvelado que “gradualmente, con dificultad, paso a paso, ladrillo a ladrillo, Ucrania construyó un apoyo que permitió aguantar”. “Lo hicimos desde el primer día de la guerra, que fue el día más largo de nuestras vidas. Luego otro, y otro. Luego una semana, dos semanas, un mes”, ha enumerado.

    Más sobre:Volodimir ZelenskiUcraniaRusia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Joven de 17 años es baleado mientras se encontraba en una plaza en Cerrillos

    La Unión Europea pide más presión a Rusia en el aniversario de la invasión a Ucrania

    Macron asegura que la invasión de Ucrania supuso “un triple fracaso” para Rusia

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    Estos son los 8 hábitos para tener un corazón fuerte y sano, según la evidencia científica

    Las actividades que podrían ayudar a retrasar el Alzheimer por 5 años, según una investigación

    Lo más leído

    1.
    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    2.
    Senadores demócratas proponen ley para que Trump reembolse más de 174 millones de dólares por aranceles

    Senadores demócratas proponen ley para que Trump reembolse más de 174 millones de dólares por aranceles

    3.
    La Unión Europea pide más presión a Rusia en el aniversario de la invasión a Ucrania

    La Unión Europea pide más presión a Rusia en el aniversario de la invasión a Ucrania

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, martes 24 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 24 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Joven de 17 años es baleado mientras se encontraba en una plaza en Cerrillos
    Chile

    Joven de 17 años es baleado mientras se encontraba en una plaza en Cerrillos

    Temblor hoy, martes 24 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tres menores detenidos tras persecución policial que terminó con una patrulla municipal volcada en La Florida

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric
    Negocios

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric

    Oposición anticipa duro cuestionamiento a ministro Grau en cita en el Congreso por incumplimiento fiscal 2025

    Licencias médicas se desplomaron en 2025: se emitieron 1 millón menos y el gasto se redujo en cerca de US$675 millones

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos
    Tendencias

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    Estos son los 8 hábitos para tener un corazón fuerte y sano, según la evidencia científica

    Las actividades que podrían ayudar a retrasar el Alzheimer por 5 años, según una investigación

    Un frustrado Nicolás Jarry cae en tres sets ante el croata Prizmic y se despide en su debut del Bci Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    Un frustrado Nicolás Jarry cae en tres sets ante el croata Prizmic y se despide en su debut del Bci Seguros ChileOpen

    El fin de una era: Marcelo Gallardo anuncia su salida como entrenador de River Plate

    Manchester United vence a Everton para alargar su racha invicta y regresar a puestos de Champions League

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny
    Cultura y entretención

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Mira aquí el show completo de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2026

    Ojitos lindos: la canción de Bomba Estéreo y Bad Bunny a un destinatario inesperado

    La Unión Europea pide más presión a Rusia en el aniversario de la invasión a Ucrania
    Mundo

    La Unión Europea pide más presión a Rusia en el aniversario de la invasión a Ucrania

    Macron asegura que la invasión de Ucrania supuso “un triple fracaso” para Rusia

    Zelenski reivindica la “resistencia” de los ucranianos cuatro años después del inicio de la invasión rusa

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio