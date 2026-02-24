Zelenski reivindica la “resistencia” de los ucranianos cuatro años después del inicio de la invasión rusa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este martes la “resistencia” de su país cuando se cumplen cuatro años desde la invasión a gran escala ordenada por su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien “no doblegó a los ucranianos”.

“Hoy se cumplen exactamente cuatro años desde que Putin tomó Kiev en tres días. Y esto dice mucho de nuestra resistencia, de cómo Ucrania ha luchado durante todo este tiempo”, ha señalado en su cuenta de Telegram, donde ha destacado el “gran coraje, trabajo duro, perseverancia y el largo camino” enfrentado por millones de compatriotas desde el 24 de febrero de 2022.

El mandatario ha reclamado, cuando el conflicto entra en su quinto año, que “tenemos todo el derecho a decir: defendimos nuestra independencia, no perdimos nuestra condición de Estado”. “Putin no logró sus objetivos. No doblegó a los ucranianos, no ganó esta guerra. Preservamos Ucrania y haremos todo lo posible por lograr la paz y la justicia”, ha asegurado.

Zelenski ha acompañado el mensaje con un vídeo desde un búnker en la calle Bankova, en Kiev, “donde tuve mis primeras conversaciones con líderes mundiales al comienzo de la guerra”, y ha recordado que ya entonces pidió armas al presidente estadounidense Joe Biden.

“No teníamos otra. Este es nuestro hogar. Todos comprendimos qué hacer. Nuestro pueblo no izó la bandera blanca, sino que defendió la azul y amarilla”, ha señalado en alusión a los colores de la enseña nacional. “Nuestro pueblo eligió la resistencia. Nuestros soldados se mantuvieron firmes, y los civiles protegieron las ciudades, protegieron nuestros pueblos, calles y patios (...) Y todos juntos señalaron el único camino correcto” para detener a Moscú, ha agregado.

El dirigente ucraniano ha recordado el “llamamiento” a los líderes mundiales, la comunidad internacional “y, por supuesto, a la gente común, a millones de personas en todo el mundo”. “Acompáñennos, apoyen a Ucrania. Fue inspirador. Muy pronto, todos vieron el mar azul y amarillo, miles de personas con nuestras banderas en las plazas de Europa y del mundo”, ha evocado.

Zelenski ha ensalzado en su discurso las capacidades ucranianas frente a Moscú, si bien ha afirmado que “no es suficiente, porque Rusia, por desgracia, no se detiene”. “Putin comprende que no puede derrotar a Ucrania en el campo de batalla (...) Y ahora los ucranianos están superando el invierno más duro de la historia”, ha señalado aludiendo a los golpes a centrales eléctricas ucranianas.

Por otra parte, y tras agradecer el apoyo de sus aliados, ha afirmado estar “orgulloso” de los ucranianos, de quienes ha dicho “son la fuerza que nos ha sostenido durante todos estos años”, tras “1.462 días de una guerra a gran escala, doce años desde el comienzo de la agresión rusa”.

En este sentido, ha destacado la labor de las autoridades ucranianas en “la búsqueda de soluciones” y de “todo lo necesario para que Ucrania sobreviviera”. “Había que entregar armas. Se entregaron medicamentos y alimentos a las ciudades bloqueadas por el enemigo. Para preservar la vida por la que Ucrania lucha tan desesperadamente”, ha sostenido.

“Las cosas fueron diferentes a veces. Se usó un lenguaje formal y firme, ya que cada paquete de ayuda, cada sanción contra Rusia, cada envío de armas, tuvo que ser objeto de una lucha. Tuvimos que luchar con uñas y dientes por la fe de Ucrania. Teníamos que lograr que el mundo se involucrara”, ha detallado, antes de especificar que “el mensaje clave” de los llamamientos de Kiev a sus aliados era que “crean en Ucrania, apoyen a Ucrania y sean valientes como Ucrania”.

“Esos llamamientos funcionaron, porque los ucranianos lucharon de una forma que quita la respiración y esa resistencia fue visible incluso desde el espacio, lo que fue absolutamente inspirador”, ha dicho Zelenski, quien ha desvelado que “gradualmente, con dificultad, paso a paso, ladrillo a ladrillo, Ucrania construyó un apoyo que permitió aguantar”. “Lo hicimos desde el primer día de la guerra, que fue el día más largo de nuestras vidas. Luego otro, y otro. Luego una semana, dos semanas, un mes”, ha enumerado.