    Zelenski se reúne en Londres con líderes europeos en medio de presión de EE.UU. por plan de paz que exige cesiones territoriales a Ucrania

    Mientras el mandatario ccraniano insiste en que el Donbass es una “línea roja”, Londres, París y Berlín expresan dudas sobre la propuesta estadounidense en medio de una semana c lave de negociaciones.

     

    El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó este lunes a Londres para sostener una reunión clave con el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el canciller alemán, Friedrich Merz, en el marco de una intensa semana de negociaciones diplomáticas destinadas a buscar una salida al conflicto con Rusia.

    El encuentro se produce mientras Estados Unidos presiona a Kiev para aceptar el “plan de paz” impulsado por Donald Trump, cuyas exigencias territoriales han sido consideradas inaceptables por Ucrania.

    La cita en Downing Street sigue a varios días de conversaciones en Miami entre autoridades ucranianas y estadounidenses, que concluyeron sin avances. En ese contexto, Trump acusó a Zelenski de “no haber leído” su propuesta, que exige la cesión completa de la región del Donbass —incluidas zonas que aún controla el Ejército ucraniano— como condición para un eventual acuerdo.

    Antes del encuentro, el canciller alemán Friedrich Merz expresó dudas sobre el planteamiento estadounidense. A las puertas del número 10 de Downing Street, señaló estar “escéptico sobre algunos detalles que vemos en los documentos provenientes de Estados Unidos”, agregando que la reunión buscaba precisamente abordar esas diferencias.

    Por su parte, Starmer reiteró que “Ucrania debe decidir sobre los asuntos de Ucrania”, subrayando que el propósito de la cita es coordinar posiciones entre aliados en un momento en que Washington aumenta la presión para un acuerdo.

    Macron, en tanto, sostuvo que las últimas rondas de sanciones europeas “están perjudicando la economía rusa” y reafirmó que Europa mantendrá la presión sobre Moscú “para obligarla a la paz”.

    Zelenski destacó la necesidad de mantener la alineación política entre las potencias occidentales, señalando que “la unidad entre Europa, Ucrania y EE.UU. es importante” mientras avanzan las negociaciones impulsadas por Washington. Sin embargo, el mandatario ucraniano insistió en que no existe consenso respecto de las concesiones territoriales incluidas en el plan estadounidense. En entrevista con Bloomberg, afirmó que el tema del Donbass continúa siendo una “línea roja” para Kiev.

    Tras la reunión en Londres, Zelenski viajará a Bruselas para sostener encuentros con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mientras continúan los contactos multilaterales para explorar un marco común de negociación.

    En paralelo, la ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, arribará este lunes a Washington para reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio. Desde Londres señalaron que ambas potencias reafirmarán su compromiso con “una paz justa y duradera” en Ucrania y discutirán el rol del plan presentado por Trump hace tres semanas.

