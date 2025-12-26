SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Zelensky deja en manos de sus socios la posible celebración de elecciones: “Se necesita seguridad”

    El presidente ucraniano además está dispuesto a realizar un referéndum sobre el plan de paz de Trump, si se logra un alto el fuego de 60 días de duración.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Imagen @ZelenskyyUa en X

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dejó en manos de sus socios internacionales la posible celebración de elecciones, ya que son los únicos capaces de presionar a Rusia para garantizar las mínimas condiciones de seguridad.

    Zelensky subrayó este viernes que “lo primero es la seguridad”, más allá de los mecanismos que se están preparando para poder celebrar elecciones en una situación como la actual, en la que algunos territorios están bajo control de las fuerzas rusas. “Se necesita seguridad”, remarcó.

    Los socios tienen suficiente poder para obligar a Rusia a acordar las medidas de seguridad adecuadas y una infraestructura segura para la celebración de las elecciones presidenciales de Ucrania o un referéndum, señaló el mandatario en declaraciones a la prensa, según informó la agencia Ukrinform.

    Zelensky también recordó que la propuesta de celebrar elecciones en plena guerra fue sugerida por Estados Unidos e insistió de que para efectuarlas se necesita no solo voluntad política, sino también medidas de seguridad que vendrían tras lograr un alto al fuego.

    Con respecto a este último punto, el jefe de Estado ucraniano aseguró que las conversaciones con EE.UU. y Europa han avanzado bastante en los últimos días. “Está prácticamente listo”, señaló en relación a la posible firma de un acuerdo con Washington, pero también con la presencia de países europeos.

    Asimismo, explicó que uno de los 20 puntos del borrador del plan de paz aborda la posibilidad de realizar un referéndum en caso de que surjan cuestiones delicadas, que no puedan ser respondidas por una sola persona, incluido el presidente.

    “Hay preguntas que sólo el pueblo de Ucrania puede responder”, apuntó.

    “Es justo que el destino de Ucrania lo decida el pueblo ucraniano y es lo correcto”, remarcó Zelensky, quien además informó que no ha recibido respuesta por parte de Rusia al nuevo borrador.

    Aunque confía en que sea Estados Unidos quien le dé a conocer la opinión de Moscú, en la cita que tienen el próximo domingo en Florida.

    Esta semana, su principal asesor, Mijailo Podoliak, señaló que la parte ucraniana no cuenta con la capacidad presupuestaria necesaria para correr con los gastos de una convocatoria de elecciones, en un momento como el actual.

    Afirmaciones a las que el Kremlin respondió este mismo viernes con cierta ironía, afirmando que son conocidos los “trucos” que Ucrania viene utilizando en los últimos años para “conseguir dinero de Occidente”.

    “Es una práctica habitual”, dijo el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, para luego afirmar, en relación a quién podría costear un referéndum, que: “Hasta el momento, no hemos escuchado ninguna declaración de Kiev al respecto”.

    De acuerdo con la legislación ucraniana, Zelensky debió haber convocado elecciones en mayo de 2024. Sin embargo, la ley marcial y la movilización general decretadas después de la invasión rusa hace dos años lo han impedido.

    La cuestión se convirtió en tema habitual después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, en el primer encuentro que mantuvo con su homólogo ucraniano tras regresar a la Casa Blanca, le hablara sobre posibles elecciones, no solo criticándolo por no convocarlas sino incluso llamándolo dictador.

    Un posible referéndum sobre el plan de paz

    En una entrevista posterior con el portal estadounidense Axios, Zelensky volvió a abordar otro hipotético escenario, como es la posibilidad de organizar un plebiscito para que los ucranianos sean quienes se pronuncien sobre la posibilidad de aceptar el plan de paz ofertado por Trump.

    Eso sí, el mandatario europeo condicionó la realización de este referéndum, al igual que las posibles elecciones nacionales, a que deben ocurrir bajo férreas garantías de seguridad, como un alto el fuego de 60 días de duración.

    “Es el mínimo”, argumentó el presidente ucraniano, refiriéndose explícitamente al hecho de que este referéndum debería zanjar un punto crucial: aceptar que territorios ucranianos permanezcan bajo el control de Moscú.

    Un tema “muy difícil”, pero que debería considerarse, ya que el deseo de Zelensky es que el plebiscito aborde los 20 puntos del plan de Trump.

    Sin embargo, en la misma entrevista expresó su optimismo ante la reunión que mantendrá con Trump el domingo.

    Esto porque, aunque la mayoría de los aspectos de los acuerdos bilaterales entre EE.UU. y Ucrania ya están definidos y codificados en cinco documentos, cree que aún podría agregarse un sexto.

    Más sobre:Volodimir ZelenskyUcraniaEleccionesSeguridadReferéndumPlan de PazDonald Trump

