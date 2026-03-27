Zelensky visita Arabia Saudita tras ofrecer la experiencia de Ucrania en el uso de drones

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó este jueves a Arabia Saudita en una visita que no estaba anunciada oficialmente, después de haber declarado que los drones ucranianos podrían ayudar a mejorar la seguridad en la región del Golfo Pérsico.

“Hay reuniones importantes programadas. Agradecemos el apoyo de quienes están dispuestos a trabajar con nosotros para garantizar la seguridad, y nosotros también los apoyamos” , dijo el mandatario en un mensaje en redes sociales.

Arrived in Saudi Arabia. Important meetings are scheduled. We appreciate the support and support those who are ready to work with us to ensure security. pic.twitter.com/5n6Qa72MID — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2026

En la publicación en X, Zelensky no ofreció más detalles sobre su visita, pero la semana pasada declaró que funcionarios ucranianos estaban colaborando con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Jordania, proporcionándoles conocimientos técnicos sobre drones y ayudándoles a construir un sistema de defensa, como informó AP.

De acuerdo a lo que el jefe de Estado europeo declaró en ese momento, Ucrania también estaba estudiando la posibilidad de desempeñar un papel en el restablecimiento de la seguridad en el estrecho de Ormuz.

“Esto es importante porque la seguridad energética -y el costo de la vida, sobre todo en Europa- depende de su petróleo, gas y otros recursos, así como de la estabilidad de los mercados mundiales”, dijo en un mensaje de video dirigido a la Fuerza Expedicionaria Conjunta, una alianza de seguridad que celebró una cumbre en Helsinki.

En este también señaló que “la clave no reside solo en producir nuevas armas, especialmente drones, ni solo en la tecnología, sino también en la experiencia real en su uso y en su integración con radares, aviación y otros sistemas de defensa aérea. Contamos con esa experiencia” .

De acuerdo a BBC, Zelensky además aseguró que, a cambio de dicho apoyo, buscaría ayuda para defender a Ucrania de la invasión rusa en curso.

“Nos gustaría que los estados de Medio Oriente también nos dieran la oportunidad de fortalecernos . Tienen ciertos misiles de defensa aérea de los que nosotros no disponemos en cantidad suficiente. Eso es lo que nos gustaría acordar”, declaró en una entrevista con el periódico francés Le Monde.

De acuerdo a la BBC, varias empresas ucranianas de drones afirman haber sido contactadas por estados del Golfo para solicitar ayuda, pero que aún no han recibido la aprobación del Gobierno de Kiev.

Entre ellas Kvertus, que fabrica sistemas de guerra electrónica antidrones, que dijo haber recibido propuestas de Arabia Saudita y Kuwait.

“Estamos a la espera de la aprobación para exportar cualquier producto. Entendemos que necesitamos coordinarnos con nuestro gobierno porque no se trata solo de negocios, de vender drones, sino de política”, declaró al medio británico el director ejecutivo de la compañía, Yaroslav Filimonov.

Por su parte, Volodymyr Zinovsky, director ejecutivo de TAF Industries, aseguró que estaba dispuesto a esperar el permiso del gobierno para exportar porque la seguridad de Ucrania está en juego.

“Todos estamos trabajando para proteger a Ucrania, para apoyar a Ucrania y para mantenerla con vida. Se trata de supervivencia. Y si tenemos que esperar unos meses, lo haremos”, declaró.

Además, Zinovsky detalló que su empresa había recibido propuestas de representantes de Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, pero les indicó que debían tratar el asunto con el Ejecutivo ucraniano.