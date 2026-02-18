Zuckerberg defiende a Meta en un juicio histórico por adicción a las redes sociales

La tarde de este miércoles, Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, compareció ante un tribunal de California para testificar en un caso legal histórico sobre si las redes sociales, entre ellas Instagram, son adictivas para los niños.

En su primera aparición ante un jurado, tras años de reacciones negativas contra su empresa -propietaria tanto de Instagram como de WhatsApp y Facebook-, Zuckerberg fue interrogado por los abogados de los demandantes sobre si Meta no estaba haciendo lo suficiente para verificar que los menores de 13 años no usaran la plataforma .

Ante esto, el magnate tecnológico afirmó que su empresa había mejorado en la identificación de usuarios menores de edad, pero añadió que “siempre deseo que hubiéramos podido llegar allí antes”.

De acuerdo a The Guardian, Zuckerberg aseguró además que algunos usuarios mienten sobre su verdadera edad al unirse a Instagram y que la compañía elimina a quienes identifica como menores.

Ante su respuesta, los abogados de los demandantes rebatieron consultando: “¿Esperan que un niño de nueve años lea toda la letra pequeña? ¿Esa es su base para jurar que no se permiten menores de 13 años?”.

Algunas de las varias y reiteradas preguntas sobre la verificación de edad ante las que el ejecutivo rebatió afirmado escuetamente: “No veo por qué es tan complicado”.

Los abogados de Meta han argumentado que la principal demandante en este caso, conocida por sus iniciales KGM -de actuales 20 años y quien afirma que el uso de YouTube e Instagram empeoró su depresión y pensamientos suicidas -, fue lastimada por otras cosas en su vida y no por su uso de Instagram.

Como consignó BBC, el juicio, en el que YouTube de Google también es acusado, está siendo seguido de cerca por sus implicaciones para miles de demandas similares que enfrentan empresas de redes sociales.

TikTok y Snapchat, que también mencionados en la demanda original, llegaron aun acuerdo poco antes del inicio de los alegatos judiciales. Sin embargo, los términos de los acuerdos nunca fueron revelados.

Los abogados de KGM y otra demandante identificada como Kaley, que habrían comenzado a usar Instagram y YouTube cuando eran niñas, acusaron a las compañías de redes sociales de crear adicción en los usuarios jóvenes con sus redes sociales, a pesar de ser conscientes de los riesgos para la salud mental.

Mark Lanier, el abogado de KGM -que estaba presente en el tribunal-, presionó a Zuckerberg consultándole sobre sus esfuerzos para lograr que los usuarios pasen más tiempo en sus plataformas, presentando para esto correos electrónicos que el mismo ejecutivo había escrito.

En uno ellos, de 2015, el magnate le dijo a un grupo de empleados que sus objetivos para el año incluían ver “el tiempo dedicado a trabajar un 12% más” y “revertir la tendencia adolescente” .

Señalando a su cliente, Lanier señaló que los mails fueron escritos cuando ella tenía solo nueve o diez años de edad y ya usaba Instagram.

Ante esto, el dueño de Meta admitió que “en un momento anterior en la empresa” les daba a los ejecutivos objetivos para aumentar el tiempo dedicado, aunque también insistió en que la empresa ya no operaba así .

Para luego apuntar que, a su juicio, si algo tiene valor, “la gente tiende a usarlo más”. Ante lo que Lanier le señaló que las personas que son adictas a algo también tienden a aumentar su consumo.

“No sé qué decir a eso”, respondió Zuckerberg. “Creo que puede ser cierto, pero no sé si aplica en este caso”, apuntó.

En otra parte de su comparecencia, Zuckerberg también declaró que “creo que una empresa razonable debería intentar ayudar a las personas que utilizan sus servicios”.

Y cuando se le consultó sobre su formación en medios y sus famosas respuestas rígidas ante las preguntas del público, dijo: “Creo que en realidad soy conocido por ser bastante malo en esto”.

El testimonio de Zuckerberg se produce aproximadamente una semana después de que Adam Mosseri, director ejecutivo de Instagram, declarara en el juicio en Los Ángeles.

En su paso por el estrado, Mosseri refutó la evidencia científica que sustenta la adicción a las redes sociales al negar que los usuarios pudieran ser “clínicamente adictos”.