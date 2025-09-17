SUSCRÍBETE
Nacional

277 fondas y 167 fiestas costumbristas en todo el país: autoridades presentan plan 18 Seguro para Fiestas Patrias

En esa línea, se informó que se instalaron 14 cuarteles temporales en inmediaciones donde se celebrarán las fiestas.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

Autoridades de gobierno presentaron el Plan 18 Seguro para estás Fiestas Patrias 2025, donde dieron cuenta del aumento de dotación policial, cuartele temporales y llamados al autocuidado.

La instancia realizada en el Estadio Nacional contó con la presencia de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo; de Seguridad Pública, Luis Cordero; más sus subsecretarios, Rafael Collado y Carolina Leitao; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el delegado presidencial Metropolitano, Gonzalo Durán y el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

Fue Cordero quien detalló que para estas fiestas habrá una dotación adicional de Carabineros a nivel nacional, de unos 10 mil policías que estarán vinculados a los servicios de prevención y control. Además, indicó que existen programadas 277 fondas y 167 fiestas costumbristas en todo el país.

En esa línea, informó que se instalaron 14 cuarteles temporales en inmediaciones donde se celebrarán las fiestas. En detalle, son ocho en la Región Metropolitana, dos en Coquimbo, dos en Valparaíso, y dos en O’Higgins.

Mientras que Carabineros aumentó su dotación, desde la Policía de Investigaciones (PDI) realizarán un refuerzo para el control migratorio tanto en vías terrestres como en el aeropuerto.

El general Araya, explicó que la institución estará “marcando presencia preventiva para que las personas disfruten y celebren en paz y tranquilidad, mientras carabineros y detectives estarán desplegados en terreno, potenciando tanto la gestión como la cobertura, para brindar mayor seguridad integral a través de la cercana y vinculante relación con la comunidad”.

Comisaría temporal en el Estadio Nacional

Por su parte, en dependencias del coliseo de Ñuñoa, se inauguró la 74ª Comisaría Temporal Estadio Nacional. Ubicada en el sector sur y frente al ingreso a las fondas, el cuartel móvil operará como un punto de encuentro con la comunidad, con 115 carabineros desplegados en labores preventivas, de control y fiscalización.

Más de 20 mil personas se congregarían en el Estadio Nacional con motivo de las fondas y celebraciones por las Fiestas Patrias, motivo por el que Carabineros, en coordinación con el gobierno y la Policía de Investigaciones, impulsarán diversas estrategias operativas para garantizar tanto el orden como la seguridad en los espacios de encuentro masivo.

