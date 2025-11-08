70 integrantes de la PDI viajarán a 15 países para apoyar el adecuado desarrollo de las elecciones presidenciales

En el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias que se desarrollarán el próximo domingo 16 de noviembre, la Policía de Investigaciones (PDI) dispondrá de 70 agentes en el extranjero para colaborar en el desarrollo adecuado de las votaciones para los chilenos que viven en el exterior, particularmente en 15 países y 28 circunscripciones.

Los funcionarios partirán el próximo 11 de noviembre a los siguientes destinos: Argentina, Australia, Bolivia, Paraguay, Perú, Canadá, Cuba, España, Estados Unidos, Rusia, Francia, Irlanda, Reino Unido, Italia y Suecia.

El despliegue se enmarca en un acuerdo de colaboración entre la policía civil y la Cancillería establecido en 2020 para el adecuado desarrollo del proceso eleccionario en el exterior.

PDI

“Chile es un país cuya calidad de su democracia se sustenta gracias a sus instituciones, a lo que somos y también a la integridad de sus procesos electorales. Nadie pone en cuestión el resultado de nuestros procesos electorales y esa confianza tiene que ver en parte con el eslabón de la cadena y el trabajo que cada una de las personas que se compromete en este proceso electoral infunde para que esto sea posible”, explicó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

Desde la PDI también señalan que para colaborar en el proceso eleccionario también se integrarán agregados policiales permanentes presentes en Argentina, Bolivia, China, Colombia, Emiratos Árabes, Ecuador, España, Estados Unidos, India, México, Paraguay, Perú, Reino Unido y República Dominicana.

“Nuestros oficiales policiales cumplirán rol estratégico, al actuar como puntos de enlace con las policías de los otros países para asuntos de seguridad de los locales de votación. Nos hemos consolidado y posicionado, como una de las instituciones clave en la cooperación policial. Continuamos reforzando nuestro compromiso con la seguridad de todos los chilenos”, explicó el subdirector de Administración, Logística e Innovación, prefecto general Ricardo Gatica.

La institución explica que su principal tarea será “la custodia y traslado del material electoral, el apoyo al normal desarrollo de los locales de votación, el establecimiento de comunicación con el personal diplomático y la coordinación con las policías locales”.

Además de lo anterior, la Brigada Ministerio de Relaciones Exteriores se encontrará a cargo de la seguridad, inviolabilidad y resguardo del material electoral.