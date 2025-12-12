VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Acogen querella por ingreso y acopio de elementos incendiarios en Instituto Nacional: municipalidad apunta a presunto encubrimiento de exautoridades

    La acción fue ingresada por la Dirección Jurídica de Santiago, bajo el mandato de Mario Desbordes. El libelo individualiza a los profesores que habrían colaborado con el ingreso de los elementos prohibidos y busca que declaren, al igual que la exrectora, Carolina Vega.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Instituto Nacional. Foto: Marcelo Hernández / Aton Chile. MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    Este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite una querella presentada por la Municipalidad de Santiago por porte injustificado de combustible y elaboración de artefacto incendiario, hechos ocurridos al interior del Instituto Nacional el año pasado, con la aparente complicidad de dos profesores del plantel.

    La actual administración comunal decidió presentar la acción judicial tras un reportaje de El Líbero publicado el 3 de diciembre, en el cual la actual administración municipal tomó conocimiento al día siguiente.

    En la publicación se señala que la directiva del recinto envió en septiembre de 2024 un informe a la Dirección de Educación Municipal de Santiago donde se informó sobre un hecho ocurrido entre el 9 y el 10 de agosto de ese año, en el marco de los preparativos de una visita del Presidente Gabriel Boric al establecimiento.

    El 9 de agosto funcionarios del Departamento de Informática del Instituto Nacional levantaron una alerta debido a hechos ocurridos en el estacionamiento del colegio, donde se identifica a dos jóvenes sacando bolsas de gran volumen desde dos vehículos, que pertenecían a dos profesores del establecimiento, identificados como F.L.G.A y M.A.J.T.

    La acción judicial detalla que los jóvenes mencionados “en una maniobra que denota una concertación previa y acceso facilitado a bienes privados”, se dirigieron a otro vehículo, marca Hyundai, modelo Veloster, al cual subieron, permanecieron adentro algunos minutos y luego descendieron cargados de bolsas, para dirigirse a la puerta de salida del estacionamiento, que conecta el Instituto Nacional.

    “Cabe destacar que dicho acceso es de uso exclusivo para funcionarios y se mantiene cerrado, requiriendo llave para su apertura, lo que confirma que los sujetos contaban con los medios de acceso proporcionados por personal interno”, afirma el texto.

    Al día siguiente, los objetos que habrían ingresado al recinto quedaron al descubierto por la avanzada de seguridad presidencial previo a una visita del Presidente Gabriel Boric. La escolta, dice el documento presentado por el municipio dirigido por Mario Desbordes (RN), detectó prendas, lienzos, diluyente -utilizado como acelerante para artefactos incendiarios-, hondas, mascarillas y pistolas plásticas, en un subterráneo del CEINA, un sector colindante y conectado al establecimiento.

    Estos, se encontraban nuevos, lo que, supone el municipio, coincide con el ingreso detectado previamente.

    La acción penal sostiene que “pese a contar con la información detallada sobre el ingreso de los sujetos, la identificación de los vehículos de los docentes involucrados y el hallazgo de material incendiario y armas por parte de la seguridad presidencial, no se realizó la denuncia correspondiente ni se instruyeron las medidas administrativas o penales que la gravedad de los hechos ameritaba”.

    Así, de acuerdo al documento, se busca que el Ministerio Público indague “respecto de si existen antecedentes de encubrimiento, en los términos del artículo 17 C.P., respecto de la directiva de la época del Instituto Nacional que tomó conocimiento de estos hechos y no los informó a la Municipalidad, o en caso contrario, respecto de funcionarios municipales que no dieron cuenta a la autoridad de estos hechos”.

    Por lo mismo, se solicita tomar declaración en calidad de testigos a una serie de funcionarios del Instituto Nacional. entre porteros, inspector general, encargado de Convivencia Escolar y otros.

    También se pide tomar declaración en la calidad que la justicia determine a los profesores sindicados en el libelo, como también a la exrectora, Carolina Vega y al exdirector de Educación Municipal, Rodrigo Roco.

    Tras acogerse la querella, el municipio señaló que “con la admisión a trámite resuelta por el Séptimo Juzgado de Garantía, los antecedentes serán derivados al Ministerio Público, que deberá continuar las diligencias, determinar responsabilidades y esclarecer si existió participación directa, facilitación o encubrimiento por parte de quienes tenían la obligación legal de denunciar".

    Más sobre:Instituto NacionalMario DesbordesIrací Hasslerviolencia escolar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La UE inmoviliza indefinidamente US$ 246.000 millones de activos rusos con los que quiere financiar a Ucrania

    Encuentran cadáver en avanzado estado de descomposición en ribera del río Mapocho en Renca

    María Corina Machado y Edmundo González se citan en Oslo para reafirmar su objetivo de trabajar por la “libertad” en Venezuela

    Venezuela acusa a EE.UU. de pretender “hacer una guerra” en Latinoamérica y el Caribe

    Operativo policial en La Legua deja un carabinero baleado y 21 detenidos

    Altas temperaturas: emiten advertencia agrometeorológica en cuatro regiones del país

    Lo más leído

    1.
    Ingeniera y heptapuntaje nacional sobre PAES M2: “Es superdifícil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    Ingeniera y heptapuntaje nacional sobre PAES M2: “Es superdifícil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    2.
    Peñalolén: el golpe del Socialismo Democrático al Presupuesto 2026 del alcalde Concha (FA) tras auditoría a Leitao

    Peñalolén: el golpe del Socialismo Democrático al Presupuesto 2026 del alcalde Concha (FA) tras auditoría a Leitao

    3.
    Providencia comienza a aplicar multa por casi $ 350.000 para las personas que compren en el comercio ilegal

    Providencia comienza a aplicar multa por casi $ 350.000 para las personas que compren en el comercio ilegal

    4.
    “¡Plata ahora!”: el asfixiante relato del empresario de cerezas que fue secuestrado por la mafia china que controla barrio Meiggs

    “¡Plata ahora!”: el asfixiante relato del empresario de cerezas que fue secuestrado por la mafia china que controla barrio Meiggs

    5.
    Servicio de Salud admite que nuevo Hospital Barros Luco tendrá menos camas que el diseño anterior 10 años de atraso

    Servicio de Salud admite que nuevo Hospital Barros Luco tendrá menos camas que el diseño anterior 10 años de atraso

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Todo lo que necesitas saber para votar en la segunda vuelta presidencial 2025

    Todo lo que necesitas saber para votar en la segunda vuelta presidencial 2025

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Encuentran cadáver en avanzado estado de descomposición en ribera del río Mapocho en Renca
    Chile

    Encuentran cadáver en avanzado estado de descomposición en ribera del río Mapocho en Renca

    Operativo policial en La Legua deja un carabinero baleado y 21 detenidos

    Acogen querella por ingreso y acopio de elementos incendiarios en Instituto Nacional: municipalidad apunta a presunto encubrimiento de exautoridades

    Española Vidrala acuerda compra de la chilena Cristalerías Toro, firma de producción y venta de envases de vidrio
    Negocios

    Española Vidrala acuerda compra de la chilena Cristalerías Toro, firma de producción y venta de envases de vidrio

    El mercado chileno espera así la segunda vuelta: bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año

    Enap realiza hallazgo de petróleo en la zona oriental de Ecuador

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8
    Tendencias

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Los clubes toman nota: cómo será la clasificación para los torneos internacionales durante la temporada 2026
    El Deportivo

    Los clubes toman nota: cómo será la clasificación para los torneos internacionales durante la temporada 2026

    La U oficializa al primer jugador que dejará el plantel de cara a la temporada 2026

    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande
    Cultura y entretención

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande

    Ca7riel y Paco Amoroso anuncian su esperado nuevo disco

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    La UE inmoviliza indefinidamente US$ 246.000 millones de activos rusos con los que quiere financiar a Ucrania
    Mundo

    La UE inmoviliza indefinidamente US$ 246.000 millones de activos rusos con los que quiere financiar a Ucrania

    María Corina Machado y Edmundo González se citan en Oslo para reafirmar su objetivo de trabajar por la “libertad” en Venezuela

    Venezuela acusa a EE.UU. de pretender “hacer una guerra” en Latinoamérica y el Caribe

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor