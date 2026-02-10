SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Activan fondo MiPyme para afectados por incendio en Vega Central: recibirán hasta $10 millones

    La ayuda está destinada a la reconstrucción del local y la reposición de la mercadería, dependiendo del nivel de daño de la infraestructura.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Activan fondo MiPyme para afectados por incendio en Vega Central.

    La jornada de este martes, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, junto al biministro de Economía, Fomento, Turismo y Energía, Álvaro García, anunciaron la activación del Fondo de Contingencia MiPyme Segura, para los afectados por el incendio en la Vega Central, Recoleta.

    La iniciativa tiene el objetivo de apoyar la recuperación productiva, la reconstrucción de infraestructura y la protección del empleo de los casi 70 locatarios afectadas por el incendio la madrugada del domingo.

    El GORE destinará entre $650 y $700 millones para financiar el proyecto que será ejecutado por el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), dependiente del ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

    Luego del primer catastro de daños, se entregarán subsidios desde los $600 mil hasta $10 millones por cada dueño u arrendatario para la reconstrucción del local y la reposición de la mercadería, dependiendo del nivel de daño de la infraestructura.

    El gobernador de Santiago señaló que “la Vega Central es el estómago de Santiago y un punto clave para el abastecimiento de toda la Región Metropolitana. Este incendio ha provocado un dolor profundo en las familias locatarias y en la Vega como institución (...) Queremos que la Vega se recupere completa, sin dejar a nadie atrás, y seguir trabajando en su revitalización y seguridad”.

    Por su parte, el biministro sostuvo que el programa “permitirá reponer infraestructura, mercadería y proteger el empleo”. Además, detalló que se requieren dos años de antigüedad y el Rut de la patente del local, sea dueño o arrendatario, para optar al fondo.

    Adicionalmente, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, valoró la instancia de colaboración interinstitucional y señaló que “desde el primer día hemos estado acompañando a los locatarios afectados con nuestros equipos municipales, apoyando la remoción de escombros y la evaluación de los daños”.

