Adolescente que portaba arma de fuego en colegio de Rancagua queda con arresto parcial

Este miércoles fue formalizado el joven estudiante de 17 años que fue sorprendido portando un arma de fuego al interior de su colegio en Rancagua, en la Región de O’Higgins.

Los hechos ocurrieron en el colegio Fray Andrés, casa de estudios del adolescente. Allí, una alumno notó que el joven portaba una pistola, por lo que dio aviso a la autoridad estudiantil.

De esa forma, la inspectora del establecimiento dio aviso a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes detuvieron al estudiante.

Según confirmó la Fiscalía de O’Higgins, el joven portaba una pistola Glock y un cartucho. En ese marco, fue formalizado por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones.

El fiscal especializado en Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), José Luis Palominos, explicó que en la formalización, el Ministerio Público “expuso los antecedentes de la detención y se decretó legal la misma”.

En cuanto a las medidas cautelares, la fiscalía solicitó la internación provisoria , “entendiendo la gravedad del hecho, número de delitos y naturaleza los mismos, y un plazo de investigación de 90 días”, detalló el persecutor.

Sin embargo, el Tribunal no accedió a la solicitud y en su defecto, decretó “medidas cautelares del artículo 155, específicamente el arresto parcial y la sujeción del adolescente al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil” , detalló Palominos.

Respecto al arma, el fiscal explicó que, “conforme los peritajes desarrollados, se encuentra apta para ser utilizada como arma de fuego y respecto de la munición, también es una munición compatible para armas de fuego de distinto calibre, pero también se encuentra apta para su percusión”.