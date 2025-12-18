SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Adulto mayor es asesinado por delincuentes tras frustrar robo de su vehículo en El Bosque

    Los delincuentes huyeron hacia dirección desconocida sin lograr concretar el robo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Una trágica situación se registró la madrugada de este jueves en la comuna de El Bosque, donde un delincuente asesinó a un adulto mayor luego que este último se resistiera al robo de su vehículo.

    La víctima tenía 75 años y se dirigía a su casa por la calle Los Pellines con Antonio Varas cuando fue abordada por dos sujetos.

    Según informó el capitán Sebastián Veloso, de la Prefectura Santiago Sur, el conductor “efectuó un forcejeo, a raíz de este forcejeo el delincuente lesiona con un arma cortopunzante en la región precordial a la víctima”.

    El adulto mayor fue trasladado por sus familiares hasta el hospital El Pino, sin embargo, falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

    En cuanto a los delincuentes, estos huyeron sin lograr sustraer el vehículo.

