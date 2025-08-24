SUSCRÍBETE
Nacional

Adulto mayor fallece tras incendio en una parcela en Coquimbo

Según informaron desde el municipio, la víctima del siniestro realizaba labores de cuidador en el domicilio. Tenía 76 años de edad.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Adulto mayor fallece tras incendio en una parcela en Coquimbo PDI Coquimbo

Un incendio la madrugada de este domingo en una parcela en la comuna de Coquimbo dejó como resultado la muerte de un adulto mayor de 76 años.

El siniestro afectó a un domicilio ubicado en el sector de La Cantarilla, en la ruta D-43.

Según información del diario El Día, la emergencia movilizó a tres unidades de bomberos de Coquimbo, una de Andacollo y otras cuatro camionetas de apoyo.

Alexis Bustamante, jefe del Departamento de Gestión de Riesgos Ante Desastres y Emergencias de Coquimbo, señaló al citado medio que la víctima cumplía funciones de cuidador en el lugar.

Por otro lado, el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de La Serena detalló sobre la víctima que “al análisis externo policial del cadáver, se estableció que el cuerpo corresponde a un hombre de 76 años, que estaba calcinado en un 90% y la causa de su muerte indeterminada”.

Por determinación del Ministerio Público, al lugar fueron investigadores del Laboratorio de Criminalística de la región, quienes realizaron pericias químicas para determinar las causas del incendio, que continúa siendo investigado.

