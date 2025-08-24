SUSCRÍBETE
Política

Schalper (RN) oficia al MOP tras colapso vial en ruta a Farellones

En el lugar se generó una gran congestión vehicular por la visita de turistas a los centros de esquí del sector.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
Dedvi Missene

El diputado Diego Schalper (RN) ofició a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, luego del colapso vial ocurrido este fin de semana en la ruta G-21, que conecta Lo Barnechea con Farellones.

A raíz de la congestión vehicular por la visita de turistas a los centros de esquí del sector. el parlamentario denunció que múltiples familias quedaron atrapadas durante horas en sus autos, muchas sin acceso a baños ni alimentación, y algunas incluso pasaron la noche en los vehículos.

“Lo que ocurrió en la Ruta G-21 es inaceptable. He tomado personalmente contacto con la Ministra de Obras Públicas y le he planteado la necesidad de darle prioridad y urgencia al proceso de concesiones que se abandonó en el año 2019 para realmente tener una estrategia efectiva e impedir que las familias vuelvan a sufrir la pesadilla que sufrieron durante los últimos días”, afirmó Schalper.

En su oficio, el diputado solicitó que se informen las medidas de prevención y mitigación adoptadas, las acciones de mantención realizadas durante el actual mandato, los procesos de licitación y concesiones desde el año 2000 y las razones detrás del abandono del proceso licitatorio de 2019.

Además, Schalper instó al MOP a explicar la demora en concesionar la ruta y la posibilidad de generar cooperación público-privada con la industria minera, así como la viabilidad de mantener horarios diferenciados de subida y bajada durante toda la temporada.

Más sobre:FarellonesMinisterio de Obras PúblicasDiego SchalperOficio

