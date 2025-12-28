SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Aeronave capota en playa de Caldera: DGAC anunció investigación

    Una avioneta ultraliviana se accidentó en el sector de Caleta Los Patos, en la Región de Atacama. Equipos de emergencia y la autoridad marítima acudieron al lugar.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un accidente aéreo se registró durante la jornada de este sábado en la comuna de Caldera, Región de Atacama, luego de que una aeronave capotara en la orilla de la playa, específicamente en el sector de Caleta Los Patos, movilizando a distintos equipos de emergencia.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares, el Cuerpo de Bomberos de la comuna fue alertado tras un llamado por una emergencia aérea, concurriendo al lugar junto a otros organismos.

    Al arribar, los voluntarios constataron que se trataba de una avioneta que se había precipitado sobre la arena, dejando como saldo una persona lesionada.

    Piloto resultó con lesiones leves

    La persona afectada corresponde al piloto de la aeronave, quien fue atendido en el mismo lugar por los equipos de emergencia. Según se informó posteriormente, no presentaba lesiones de gravedad.

    Desde la Armada de Chile se indicó que la autoridad marítima de Caldera, en conjunto con Bomberos, auxilió al piloto, quien cayó con su avioneta en la jurisdicción de Bahía Inglesa – Morro. “Se encuentra sin lesiones graves”, precisaron desde la institución.

    En el procedimiento participaron voluntarios de Bomberos, con el apoyo de Policía Marítima y personal de Seguridad Ciudadana, quienes coordinaron las labores de atención al piloto, el resguardo del sector y el control de la situación para evitar nuevos riesgos en la zona.

    DGAC iniciará investigación

    En tanto, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que el hecho será objeto de una investigación formal, con el fin de establecer las causas que provocaron el accidente.

    Desde el organismo señalaron que, “debido a un suceso de aviación que afectó a una aeronave Ultra Liviana Motorizada en las cercanías de Caldera, la DGAC iniciará la investigación correspondiente”, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de incidentes.

    La indagatoria buscará determinar si existieron fallas técnicas, condiciones meteorológicas adversas o errores operacionales, así como verificar el cumplimiento de la normativa aeronáutica vigente.

