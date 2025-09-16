SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“Al parecer, existiría la participación de un tercero”: Cordero por muerte de hombre en mall Plaza Vespucio

El caso ocurrió en el estacionamiento del centro comercial, la madre del fallecido apuntó que su hijo estaba diagnosticado con esquizofrenia y habría tenido una descompensación.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
Joven muere en altercado con guardias de Mall Plaza Vespucio en La Florida.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó la investigación de participación de terceros en la muerte de un hombre luego de un altercado con guardias de seguridad del mall Plaza Vespucio, ubicado en La Florida.

“Yo creo que ese es un caso especialmente delicado por el origen, por la naturaleza de la persona, la diligencia que se estaba realizando y la manera en que, al parecer, terceros también actuaron en ese caso, no simplemente los guardias”, indicó el secretario de Estado.

“Por eso, el Gobierno quiere ser relativamente cuidadoso en relación a esos antecedentes, porque, al parecer, existiría la participación de un tercero, asunto respecto al cual es objeto de investigación”, afirmó.

Respecto al caso general, Cordero apuntó que “puedo comentar en general, solamente que el Ministerio Público ha ordenado la investigación a la Policía de Investigaciones y, paralelamente, Carabineros ha iniciado una investigación a seguridad privada del recinto”.

Los antecedentes de esa fiscalización se darán a conocer oportunamente y los demás forman parte de antecedentes de la investigación que el Ministerio Público informará en la etapa que corresponda”, añadió el ministro.

El caso ocurrió en las dependencias del centro comercial, precisamente en el estacionamiento, cerca de las 17 horas. El comandante Ignacio Toledo, prefecto de la Prefectura Cordillera, señaló que todo se registró cuando “una persona, por causas que se están investigando, habría sido agredida por personal de seguridad del mall”.

La seguridad privada del lugar habría intentado reducirlo, luego de que el joven agrediera a personas que transitaban el lugar. Según la madre del fallecido, su hijo padecía de esquizofrenia y se habría descompensado.

Más sobre:Luis CorderoMinisterio PúblicoMall Plaza Vespucio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ministro Muñoz enfatiza llamado a prevención: “Hagamos esta fiesta una fiesta en que estemos todos al final del domingo”

Consulta indígena ratifica acuerdo Codelco SQM por el litio en Salar de Atacama y ahora solo falta China

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por El Maule

“Tarde para llorar”: el spot de Carabineros con Carlos Pinto para prevenir siniestros en carreteras estas Fiestas Patrias

Cómo los aviones de la OTAN derribaron los drones de Rusia que entraron en Polonia, según datos de las rutas de vuelo

La advertencia de la defensora nacional por nueva Fiscalía Supraterritorial: “Tiene que crecer el sistema en su conjunto”

Lo más leído

1.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

2.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

3.
Fallecen hermanos de 13 y 15 años tras recibir descarga eléctrica cuando instalaban mástil en Lican Ray: su madre se encuentra grave

Fallecen hermanos de 13 y 15 años tras recibir descarga eléctrica cuando instalaban mástil en Lican Ray: su madre se encuentra grave

4.
Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

5.
Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La demanda que enfrenta Roblox y Discord tras el suicidio de un adolescente

La demanda que enfrenta Roblox y Discord tras el suicidio de un adolescente

Cómo es la pastilla que podría ayudar a curar lesiones cerebrales, según un equipo de científicos

Cómo es la pastilla que podría ayudar a curar lesiones cerebrales, según un equipo de científicos

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Servicios

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Temblor hoy, martes 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Ministro Muñoz enfatiza llamado a prevención: “Hagamos esta fiesta una fiesta en que estemos todos al final del domingo”
Chile

Ministro Muñoz enfatiza llamado a prevención: “Hagamos esta fiesta una fiesta en que estemos todos al final del domingo”

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por El Maule

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Consulta indígena ratifica acuerdo Codelco SQM por el litio en Salar de Atacama y ahora solo falta China
Negocios

Consulta indígena ratifica acuerdo Codelco SQM por el litio en Salar de Atacama y ahora solo falta China

Ministro García defiende alza del salario mínimo y dice que otras decisiones económicas como subir la tasa de interés también genera desempleo

Lisa Cook se anota un triunfo en tribunales: Trump no puede destituirla antes de la reunión de la Fed

Cómo los aviones de la OTAN derribaron los drones de Rusia que entraron en Polonia, según datos de las rutas de vuelo
Tendencias

Cómo los aviones de la OTAN derribaron los drones de Rusia que entraron en Polonia, según datos de las rutas de vuelo

Cómo es el iPhone Air con los nuevos chips de Apple, iOS 26 y diseño delgado

“Fui yo”: el mensaje de confesión que habría enviado Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

“Otra vez los hinchas de la U”: en Argentina reaccionan a los incidentes en el Estadio Nacional tras la Supercopa
El Deportivo

“Otra vez los hinchas de la U”: en Argentina reaccionan a los incidentes en el Estadio Nacional tras la Supercopa

Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

“Me caía mal”: la confesión del Presidente Boric sobre el Mono Sánchez en Coquimbo

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Muere a los 89 años Robert Redford, leyenda del cine
Cultura y entretención

Muere a los 89 años Robert Redford, leyenda del cine

El intrincado lazo familiar que une a Pedro Pascal y Mateo de Toro y Zambrano

Habla la banda peruana Los Mirlos: “Nuestro sonido es absolutamente único”

Cierre de frontera entre Bielorrusia y Polonia: el paso clave del comercio chino a Europa
Mundo

Cierre de frontera entre Bielorrusia y Polonia: el paso clave del comercio chino a Europa

Trump pide 15 mil millones de dólares a The New York Times en una demanda por difamación y calumnias

España se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse