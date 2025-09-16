“Al parecer, existiría la participación de un tercero”: Cordero por muerte de hombre en mall Plaza Vespucio

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó la investigación de participación de terceros en la muerte de un hombre luego de un altercado con guardias de seguridad del mall Plaza Vespucio, ubicado en La Florida.

“Yo creo que ese es un caso especialmente delicado por el origen, por la naturaleza de la persona, la diligencia que se estaba realizando y la manera en que, al parecer, terceros también actuaron en ese caso, no simplemente los guardias ”, indicó el secretario de Estado.

“Por eso, el Gobierno quiere ser relativamente cuidadoso en relación a esos antecedentes, porque, al parecer, existiría la participación de un tercero, asunto respecto al cual es objeto de investigación”, afirmó.

Respecto al caso general, Cordero apuntó que “puedo comentar en general, solamente que el Ministerio Público ha ordenado la investigación a la Policía de Investigaciones y, paralelamente, Carabineros ha iniciado una investigación a seguridad privada del recinto”.

“Los antecedentes de esa fiscalización se darán a conocer oportunamente y los demás forman parte de antecedentes de la investigación que el Ministerio Público informará en la etapa que corresponda”, añadió el ministro.

El caso ocurrió en las dependencias del centro comercial, precisamente en el estacionamiento, cerca de las 17 horas. El comandante Ignacio Toledo, prefecto de la Prefectura Cordillera, señaló que todo se registró cuando “una persona, por causas que se están investigando, habría sido agredida por personal de seguridad del mall”.

La seguridad privada del lugar habría intentado reducirlo, luego de que el joven agrediera a personas que transitaban el lugar. Según la madre del fallecido, su hijo padecía de esquizofrenia y se habría descompensado.