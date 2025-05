Alcalde de Arica, el municipio con más licencias médicas cuestionadas: “No descartamos la querella para pedir cuentas al exedil”

Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 25.078 funcionarios públicos salieron de Chile mientras cursaban una licencia médica, con tres instituciones liderando muy por sobre el resto: la Junji, Fundación Integra, y también la Municipalidad de Arica, donde se detectaron 719 reposos aparentemente irregulares, ubicando a la comuna como la más afectadas del país.

Tras enterarse, el alcalde Orlando Vargas (Ind.) acusa abandono de deberes en la administración anterior, anuncia la apertura de sumarios y no descarta acciones legales. Además, aborda el impacto del caso y detalla las medidas que tomará su gestión.

¿Cómo recibió el informe de Contraloría?

Esto nos avergüenza mucho como ciudad. Recibimos un municipio quebrado, lleno de juicios y deudas. La gestión anterior logró niveles de ineficiencia inaceptables. Ahora se nos viene una ardua tarea que es investigar más, fiscalizar más, y realizar más de 719 sumarios que nos permitan transparentar esta y la gestión anterior.

¿Qué opinión tiene del rol fiscalizador del Compin?

Cuando uno comete un acto sin ética, debe responder. Durante ocho años el exalcalde, Gerardo Espíndola, no fue fiscalizado ni por su mentor, el diputado Vlado Mirosevic. Hoy estamos en los primeros lugares de algo que no debió pasar.

¿Qué medidas concretas van a tomar?

Estamos esperando que Contraloría nos entregue la lista de personas involucradas. Necesitaremos más abogados para evaluar las 719 acciones legales que realizará este municipio. Será un proceso largo, pero necesario. Queremos que la comunidad vea que estamos haciendo la pega.

¿Considera aplicar mecanismos como autodenuncias o abogados exclusivos para el caso?

Vamos a revisar caso a caso. No sé si los funcionarios tendrán la cara para autodenunciarse. Nos ceñiremos estrictamente al marco legal. Confío en que lograremos recuperar lo gastado y, si corresponde, llegar a la destitución de quienes no colaboren.

¿Está dispuesto a desvincular a quienes resulten responsables?

Estamos dispuestos a hacer justicia. Cada caso se revisará y, dependiendo de su defensa, se tomará la decisión. Todos tienen derecho a defenderse, pero lo importante es fiscalizar y transparentar. Los ariqueños merecen confianza.

¿Detectaron estas irregularidades antes del informe?

No. Recién hace tres días recibimos el informe y aún no tenemos los nombres. Cuando los tengamos comenzaremos a actuar. Hasta ahora solo sabíamos que debíamos fiscalizar, pero sin datos no se puede avanzar.

¿Había al menos indicios de estos viajes durante licencias médicas?

No sabíamos. Esto estalló con la noticia. Pero se comentaba que muchos iban a Tacna, Arequipa o Bolivia. Desde que asumimos hemos sido claros: cero corrupción. Por ejemplo, con las licencias de conducir también actuamos, cambiamos al director. Estamos haciendo lo que hay que hacer.

¿Está evaluando acciones judiciales contra el exalcalde?

Sí. Ya iniciamos una auditoría externa por los ocho años de su gestión. Contraloría fue lapidaria en su evaluación. El municipio quedó casi quebrado, con juicios por miles de millones. No descartamos una querella para pedirle cuentas al exalcalde Espíndola.

¿Cree que hubo irregularidades estructurales en la administración anterior?

Sí. Yo asumí el 9 de diciembre. Todo esto pasó entre 2023 y 2024. El alcalde anterior renunció en noviembre y no volvió. El municipio estuvo acéfalo un mes. Hoy estamos ordenando, fiscalizando. Antes reinaba la irregularidad.