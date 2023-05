Alcalde de Quintero critica accionar del gobierno por episodios de contaminación: “Las medidas tienen que ser un poco más radicales”

“Una voluntad política real de solucionar los problemas en nuestra comuna no ha existido”, reiteró hoy el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, durante la ceremonia de cese de la fundición de Codelco, en Ventanas (Puchuncaví).

En conversación con La Tercera, el jefe comunal se refirió al emplazamiento que hizo a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, en la comisión de Medio Ambiente del Senado en relación a los episodios de contaminación de su comuna, así como también los vividos en Puchuncaví y Concón. En esa instancia parlamentaria, el jefe comunal reparó en que, a su juicio, “probablemente no han tomado en la balanza el peso de la seriedad con la que hay que tomar esto”.

Pese al decreto de alerta sanitaria, por ejemplo, que permite al gobierno cerrar, total o parcialmente, industrias que generen emisiones contaminantes, solo este miércoles en Quintero fueron reportados, desde un establecimiento, trece casos por sintomatología asociada.

¿Por qué hizo ese emplazamiento a la ministra Rojas?

- A la ministra le dije, con mucho cuidado y mucho respeto, que me parecía que pese a que el gobierno se ha presentado como un gobierno verde, y se ven luces, no vemos la solución a corto plazo (...). Mi preocupación en la comuna es que hoy no ha cambiado nada, después de la reunión (en el Senado). Mañana tampoco va a cambiar nada y la próxima semana, tampoco. Entonces, esa es nuestra preocupación: que estando ya con la alerta sanitaria hemos tenido tres eventos igual, por tanto, es insuficiente. Yo creo que las medidas tienen que ser un poco más radicales.

¿A qué se refiere con “más radicales”?

- Yo siempre he defendido las fuentes laborales, nunca he dicho que despidan personas, pero si hay que detener un par de empresas, por un tiempo, para revisar qué es lo que está ocurriendo, yo creo que el gobierno debería tomar esa acción.

Bueno, la alerta sanitaria da esa prerrogativa.

- Se supone que la da, la alerta sanitaria, y que se puede detener parcial o totalmente a la empresas. Espero que esa herramienta, si es necesario, sea ocupada, porque a diferencia de otros años, cuando los episodios de contaminación por la mala ventilación han partido en junio o julio, este año ya en mayo empezamos con problemas. Entonces, nos tiene bastante preocupados qué es lo que va a ocurrir justo en la mitad de invierno.

¿Qué empresas deberían parar según usted?

- A ver, siendo bien sincero, estamos acá en el acto sobre el cese de la fundición (de Codelco), pero ya la fundición hace rato que venía con menos producción, y lo que tenemos hoy día, lo que más han marcado las estaciones de monitoreo, son derivados del combustible. Y la empresas que más trasvasija combustible en la comuna es la Enap (Empresa Nacional del Petróleo). Yo digo que Enap, como empresa estatal, tiene que revisar de verdad las cosas. El día viernes, 20 contratistas de la empresa Enap, que estaban en el turno noche, estuvieron con problemas y fueron derivados al IST. Yo conversé con ellos, por lo tanto es verdad. Y la empresa no informó, que tuvieron problemas en la noche. La empresa falta en su lealtad con las comunas con Quintero y Puchuncaví, en la transparencia. Si tiene una desviación en el proceso, inmediatamente hay que avisar a la autoridad sanitaria, porque -lo ha dicho siempre la directora del hospital (Adriana Cousiño)- en la medida que se sepa qué es lo que está en el aire, para los doctores es mucho más fácil atender a los pequeños.