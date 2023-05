El emplazamiento del alcalde de Quintero a la ministra Rojas en el Congreso por contaminación en la zona

Este martes, la comisión de Medio Ambiente del Senado analizó la reciente situación de contaminación en Quintero, Puchuncaví y Concón, así como las medidas adoptadas por las autoridades.

En la sesión estuvo presente la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, la superintendenta de Medio Ambiente, Marie Claude y el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco.

La titular de Medio Ambiente señaló que este miércoles será la ceremonia de cierre de Fundición Ventanas y que están en el proceso de cierre de la central termoeléctrica Ventanas 2, “que debería ocurrir durante el segundo semestre”. En esa línea, destacó que con esas medidas se “apagan dos fuentes de contaminación bien importantes”.

Por otra parte, Rojas afirmó que solicitaron a la Contraloría General de la República, extender el periodo de gestión de episodios críticos que rige hasta septiembre.

“Hemos solicitado a la Contraloría que esto se pudiera extender por todo el año tal como ocurrió durante los tres primeros años de ejecución del Plan de Descontaminación. Para eso nos solicitaron hacer un proceso participativo que debiera iniciarse prontamente”, explicó.

Mientras que, destacó la creación de la oficina de Transición Justa en el Ministerio de Medio Ambiente.

Tras las intervenciones de las autoridades de gobierno, el jefe comunal de Quintero manifestó que cree “que una voluntad política real de solucionar los problemas en nuestra comuna no ha existido”, apuntando también a las anteriores gestiones.

“Todas las medidas que hemos escuchado hoy día son las mismas que hemos escuchado siempre”, le señaló a la secretaria de Estado.

El jefe comunal si bien destacó que ve “un compromiso de un gobierno que es verde”, reparó en que, a su juicio, “probablemente no han tomado en la balanza el peso de lo que significa la seriedad con la que hay que tomar esto”.

El alcalde criticó que como medida se planteó que “los niños entren a las 10.00 horas porque se supone que la mala ventilación está entre las 06.00 y 08.00 horas, y eso nos provocó todo un trastorno de salud mental porque los papás no tiene con quien dejar a los niños” y agregó que “no es una medida de la que estamos esperando”.

Aunque de igual manera destacó alguna medidas implementadas por el gobierno como el cierre de Fundición Ventanas y mejoras en infraestructura en colegios para hacer frente a la mala calidad del aire.

Finalmente, la ministra Rojas nuevamente tomó la palabra y señaló que la “frustración yo también la comparto. Para mí desde el primer momento fue una frustración, yo diría, emocionalmente también de mucha preocupación y de trabajo”.

“Yo entiendo que ustedes digan que esto es lo mismo que vinimos escuchando siempre, pero la verdad es que coordinar al Estado es una tarea bien difícil, que es mayor y que requiere de una persistencia grande. No piensen de que en la parte de la gobernanza no pueda dar mayores frutos, porque nos puede permitir que esto no dependa de la sensibilidad y voluntad de la autoridades de turno”, expresó y reafirmó su compromiso con la zona.