Alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds: “Tenemos la seguridad absoluta de que la isla no tiene virus y no va a tenerlo tampoco”

“Tenemos la seguridad absoluta de que la isla no tiene virus y no va a tenerlo tampoco”. Tajante es el alcalde de Isla de Pascua, Pedro Edmunds Paoa al referirse al manejo del coronavirus en su territorio.

El 1 de julio los 4 colegios de la isla volverán a clases, siendo esta comuna la primera de Chile en volver a las aulas tras los cierres producto de la pandemia. Primero será la enseñanza media, luego la básica y posteriormente los párvulos.

En conversación con La Tercera, Edmunds aborda cómo se gestó la vuelta a clases con el Ministerio de Educación y cómo ha sido el manejo de la pandemia de la isla, que no registra casos, asegura, hace tres meses.

Usted le mandó una carta al ministro de Educación, Raúl Figueroa, para que lo colegios pudieran retornar a clases y tuvo una buena acogida.

Le mandé una carta al ministro en mayo, cuando estábamos en nuestro periodo de Tapu. Nosotros hemos dividido las etapas en conceptos. El primero es Tapu, que significa resguardarse, encerrarse, inmovilidad social. Y ahora concluyó Tapu el 31 de mayo. Antes de que concluyera, nosotros enviamos una carta al ministro para que evaluáramos volver a clases. Eso significaba modificar un poco la resolución, decretar un protocolo pospandémico. Finalmente, el ministro accedió a trabajar con nosotros y hemos venido trabajando desde el 1 de junio a la fecha. Íbamos a iniciar las clases ayer, pero por decisiones de algunos papás y algunos colegios, porque no estaban muy preparados, decidimos partir el 1 de julio. Esto es gradual. Primero partimos con la educación media, el miércoles 8 con educación básica y el miércoles 15 con todo lo que es jardines, párvulos. También estamos en coordinación con Junji para prepararnos para eso, con aplicación estricta de un protocolo que ya está decretado para todos los colegios: distanciamiento en las aulas, lavado de mano entrando y saliendo, con mascarillas para todos, incluyendo inspectores, profesores, jardineros. No tenemos virus en la isla, llevamos casi 100 días sin contagios. Básicamente, la razón de eso es porque la isla cerró sus puertas desde Santiago. No hay aviones por lo tanto tenemos la seguridad absoluta de que la isla no tiene virus y no va a tenerlo tampoco, porque cualquier llegada de pasajeros a futuro, pensando más allá de septiembre y octubre, va a tener que cumplir un protocolo y aduana sanitaria mucho más estricta que la tienen en Santiago. Esto significa PCR al principio, a mediado y al final del periodo cuarentenario. Cuarentena obligatoria una vez llegando. Un puente de contacto entre el avión y la residencia, con resguardo policial. Ese protocolo nosotros ya lo hemos ejecutado con las más de 600 personas que nosotros hemos repatriado entre el 26 de marzo y el 31 de mayo último. La isla está archi capacitada para abordar un proceso gradual de iniciación de clases. Vamos a partir con clases todo julio y en agosto vamos a evaluar abrir los gimnasios, iglesias, los estadios, las plazas, las calles públicas y al final los restaurantes, no sé para qué, porque no tenemos economía.

¿Cuál cree usted que ha sido la razón por la cual a la Isla de Pascua ha tenido un buen manejo de la pandemia?

Dos razones: uno es porque somos isla y naturalmente tenemos acceso al mundo a través de un solo puente, que es el avión. En la práctica eso ayudó mucho. Pero hay otro concepto muy importante que es la cultura polinésica. Es una cultura que obedece a ciertos conceptos y filosofías ancestrales que son muy marcadas y muy enraizadas en todas las personas. Por ejemplo, cuando la autoridad invoca el Tapu, que significa orden sagrada. Cuando tú polinésico escuchas Tapu significa que dios en persona te mandó una orden. Así de grave es. Entonces cuando invocas el Tapu todo el mundo entiende que no puede ser violada y eso es una disciplina arraigada en la cultura polinésica. Por eso cuando tu escuchas resultados positivos en Nueva Zelandia no te olvides que es un país maorí. O Hawaii tienes otro ejemplo, que no ha dejado de tener turismo. Otro ejemplo es Tahití, que no tiene casos de Covid y si los tuvo ya no los tiene. Ya están abriendo sus fronteras al turismo de países seguros. A mí me pone celoso porque está al lado nuestro, a 5 horas en avión. Ellos aplicaron el Tapu. tiene que ver con la cultura disciplinaria, milenaria, de respeto a los ancestros, a la gente mayor. Cosa que nuestros connacionales en Santiago no tienen ni a un metro.

¿Cómo se ha visto resentida la economía de la isla, considerando que están sin turismo, su principal fuente económica?

Lo primero es cuidar la salud, lo segundo es buscar comida. Pasamos del Tapu a Umanga, que significa que si tú tienes un plátano y yo un pescado, lo compartimos. O si tú necesitas que yo te ayude para que esté bien tu gente, yo te ayudo y después tú me ayudas a mí. ese es Umanga. Cero economía, estamos con la economía al piso. Nosotros vivimos del turismo. De 1980 en adelante la isla se dio un vuelco de la ganadería al turismo y nosotros llevamos más de 40 años con la economía (dependiendo) del turismo 100%. Sin embargo con el cierre de las fronteras el primero que se fue al piso fue la isla. estamos en peor condiciones que Latam.

“Hay un fenómeno que estamos observando a la distancia: uno, un gobierno que no dialoga con sus comunidades, dos un empresariado que está en las nubes y que tampoco dialoga con la gente y con comunidades como nosotros que dependemos de sus aviones, de sus barcos, de sus teléfonos. Todo es privado”, dice Edmunds, y añade: “Rapa Nui rápidamente ha aprendido de esta pandemia que había un Chile que uno escucha, un Chile pujante, un Chile que tenía, pero resultó que la pandemia nos mostró otro Chile, que es un Chile falso, de mentira. Que la música la toca los que más tienen y nada más”.

“Y eso está pasando en comunidades aisladas como la nuestra, que definitivamente se demostró que está abandonada. Nosotros estamos botados”

El alcalde señala que el municipio bajó todos los ítemes de inversión normal y lo destinaron a un fondo de generación de empleo, con los que contrataron a 800 personas. Sin embargo, el edil alerta que estos recursos de la municipalidad van a durar hasta el 30 de agosto y el “turismo no se va a levantar antes del 31 de diciembre paulatinamente y definitivamente hasta abril de 2021 en adelante. Esos cuatro meses para terminar el año estoy tremendamente preocupado, porque no tendríamos de dónde sacar recursos. Y este gobierno se ha negado absolutamente en dialogar con nosotros sobre ese punto”.

¿Y qué piensan hacer?

Sobrevivir, pescar, comer lo que hay, compartir con la gente lo que hay y mirarnos las caras, si eso es todo lo que hay que hacer. No podemos aspirar a los productor básicos necesarios que podríamos obtener a futuro y que solo tiene Santiago, porque no habría con qué comprar. Hoy día el comercio está funcionando a medio día porque hicimos un acuerdo con el comercio, el esencial. Hay negocios quebrados, con deudas.

¿Cuando cree que puede reactivarse el turismo?

Nuestro primera fuente de turistas es Santiago y Santiago está hiper enfermo,. Veíamos que el campeón de los enfermos era Italia y hoy día es Chile. Y Chile es Santiago. Y nuestra economía depende de Santiago. Y mientras siga enfermo la isla no tiene economía. Cuando empiece a recuperarse va a ser más allá de octubre o noviembre. Va a partir primero con el retail, y posteriormente con el ocio y restaurantes. Para mí Santiago recién se va a empezar a levantar a fines de diciembre o principio de enero. Eso lleva a Rapa Nui a proyectarse para marzo o abril de 2021.