Alcalde Reyes y desalojo de Toma Dignidad: “Ya desarmamos todas las viviendas y hoy día iniciamos la fase de remoción de escombros”

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, se refirió durante la mañana de este jueves al proceso de desalojo del campamento Dignidad, apuntando que el proceso ya alcanza un 40% y que durante la jornada de hoy iniciaron la fase de remoción de escombros.

En conversación con radio Pauta es que el edil abordó esta segunda y parte final del proceso de desalojo del campamento, apuntando que “más allá de algunas escaramuzas menores el procedimiento fue completamente exitoso, los equipos pudieron trabajar de manera ordenada, de hecho terminamos, tenemos cerca de un 40% de avance, ya desarmamos todas las viviendas que se encontraban en el lugar y ya hoy día iniciamos la fase de remoción de escombros”.

Sobre el futuro del terreno, Reyes sostuvo que “el 100% de la toma va a quedar, bueno, ya fue erradicado, vamos a terminar las faenas, obviamente, de limpieza de aquí al día viernes, para darle continuidad a un proyecto que ya se ejecutó en la ribera sur de La Quebrada, que es la construcción de un parque”.

En la misma línea, sobre la posible aparición de nuevas tomas, el alcalde sostuvo que “hoy día me da la impresión de que el clima, no es favorable a la aparición de una toma, el año 2019 era completamente distinto, además ha habido una serie de cambios normativos que nos permiten a nosotros, las autoridades, poder responder mucho más rápido, pedirle auxilio a la fuerza pública cuando ocurre una situación como esa y naturalmente”.

Respecto al albergue que fue habilitado por la municipalidad, el alcalde sostuvo que hasta ayer en la noche sólo tenían 25 personas en este. “Muchos de ellos terminan recurriendo a sus redes de apoyo, familiares directos, donde estaban finalmente antes del año 2019, muchos de ellos tenían un lugar donde estar”, explicó sobre el destino de las personas.

En la misma línea, el alcalde señaló que cerca de la mitad de las personas catastradas no puede acceder a soluciones habitacionales porque no cumplen con los parámetros de vulnerabilidad.

“Detectamos gente que ya contaba con subsidios, gente que ya tenía incluso viviendas y básicamente se dedicaban a arrendar o subarrendar terrenos, incluso vimos venta de terrenos en el lugar, por tanto estamos hablando ya no sólo de incivilidades, sino directamente también de la comisión de delitos”, mencionó.