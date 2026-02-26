SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alcalde Reyes y desalojo de Toma Dignidad: “Ya desarmamos todas las viviendas y hoy día iniciamos la fase de remoción de escombros”

    Según explicó la autoridad comunal, las tareas de remoción se extenderán hasta el próximo viernes.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Municipalidad de La Florida

    El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, se refirió durante la mañana de este jueves al proceso de desalojo del campamento Dignidad, apuntando que el proceso ya alcanza un 40% y que durante la jornada de hoy iniciaron la fase de remoción de escombros.

    En conversación con radio Pauta es que el edil abordó esta segunda y parte final del proceso de desalojo del campamento, apuntando que “más allá de algunas escaramuzas menores el procedimiento fue completamente exitoso, los equipos pudieron trabajar de manera ordenada, de hecho terminamos, tenemos cerca de un 40% de avance, ya desarmamos todas las viviendas que se encontraban en el lugar y ya hoy día iniciamos la fase de remoción de escombros”.

    Sobre el futuro del terreno, Reyes sostuvo que “el 100% de la toma va a quedar, bueno, ya fue erradicado, vamos a terminar las faenas, obviamente, de limpieza de aquí al día viernes, para darle continuidad a un proyecto que ya se ejecutó en la ribera sur de La Quebrada, que es la construcción de un parque”.

    En la misma línea, sobre la posible aparición de nuevas tomas, el alcalde sostuvo que “hoy día me da la impresión de que el clima, no es favorable a la aparición de una toma, el año 2019 era completamente distinto, además ha habido una serie de cambios normativos que nos permiten a nosotros, las autoridades, poder responder mucho más rápido, pedirle auxilio a la fuerza pública cuando ocurre una situación como esa y naturalmente”.

    Respecto al albergue que fue habilitado por la municipalidad, el alcalde sostuvo que hasta ayer en la noche sólo tenían 25 personas en este. “Muchos de ellos terminan recurriendo a sus redes de apoyo, familiares directos, donde estaban finalmente antes del año 2019, muchos de ellos tenían un lugar donde estar”, explicó sobre el destino de las personas.

    En la misma línea, el alcalde señaló que cerca de la mitad de las personas catastradas no puede acceder a soluciones habitacionales porque no cumplen con los parámetros de vulnerabilidad.

    “Detectamos gente que ya contaba con subsidios, gente que ya tenía incluso viviendas y básicamente se dedicaban a arrendar o subarrendar terrenos, incluso vimos venta de terrenos en el lugar, por tanto estamos hablando ya no sólo de incivilidades, sino directamente también de la comisión de delitos”, mencionó.

    Más sobre:Campamento DignidadTomaDaniel ReyesLa Florida

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Compras informales online superan los US$ 1.100 millones y las redes sociales concentran las transacciones

    Nuevo código penal talibán en Afganistán legaliza legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Director ejecutivo del Festival de Viña explica el criticado y abrupto cierre de la rutina de Asskha Sumatra

    Alvarado por polémica del cable chino: “La reunión con Transportes fue el 13 de febrero y ese día no se informó nada”

    Ministra Lobos reconoce que el gobierno pudo “hacer una comunicación más efectiva” tras la polémica por el proyecto chino

    Gendarmería remueve al director regional metropolitano y otros tres cargos tras fuga de dos reos de la ex Penitenciaría de Santiago

    Lo más leído

    1.
    Conocidos como el “Indio Juan” y “Pelao” ¿Quiénes son los dos reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago?

    Conocidos como el “Indio Juan” y “Pelao” ¿Quiénes son los dos reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago?

    2.
    Cómo fue que la conferencia del embajador Brandon Judd activó a la Fiscalía por hackeo y detuvo operación de la ANI

    Cómo fue que la conferencia del embajador Brandon Judd activó a la Fiscalía por hackeo y detuvo operación de la ANI

    3.
    Fondo, postura y gestos: los simbolismos detrás de la foto presidencial de Kast y el contraste con Boric

    Fondo, postura y gestos: los simbolismos detrás de la foto presidencial de Kast y el contraste con Boric

    4.
    Desbordes y estatua de Baquedano: “Lo correcto para ir cerrando ciclos es que vuelva al lugar donde originalmente se instaló”

    Desbordes y estatua de Baquedano: “Lo correcto para ir cerrando ciclos es que vuelva al lugar donde originalmente se instaló”

    5.
    Incendio en fábrica textil de Independencia moviliza a Bomberos

    Incendio en fábrica textil de Independencia moviliza a Bomberos

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Flamengo vs. Lanús por la Recopa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Flamengo vs. Lanús por la Recopa Sudamericana

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Temblor hoy, jueves 26 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 26 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Comisión de RR.EE. del Senado convoca a Van Klaveren y Muñoz por polémica de cable chino y por envío de ayuda a Cuba
    Chile

    Comisión de RR.EE. del Senado convoca a Van Klaveren y Muñoz por polémica de cable chino y por envío de ayuda a Cuba

    Alvarado por polémica del cable chino: “La reunión con Transportes fue el 13 de febrero y ese día no se informó nada”

    Ministra Lobos reconoce que el gobierno pudo “hacer una comunicación más efectiva” tras la polémica por el proyecto chino

    Compras informales online superan los US$ 1.100 millones y las redes sociales concentran las transacciones
    Negocios

    Compras informales online superan los US$ 1.100 millones y las redes sociales concentran las transacciones

    Jensen Huang tras resultados de Nvidia: “Los mercados se equivocaron sobre la amenaza de la IA”

    Pese a último revés judicial no decae optimismo de Andes Iron y presentará proyecto Dominga en feria mundial en Canadá

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Tendencias

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    Sifup y Anjuf salen a respaldar la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas
    El Deportivo

    Sifup y Anjuf salen a respaldar la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    Rogerio Ceni sufre la eliminación de Bahia ante O’Higgins: “Es un peso enorme que cargaremos el resto del año”

    “El sueño continental se acabó”: prensa brasileña fustiga a Bahia tras eliminación en la Libertadores ante O’Higgins

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Director ejecutivo del Festival de Viña explica el criticado y abrupto cierre de la rutina de Asskha Sumatra
    Cultura y entretención

    Director ejecutivo del Festival de Viña explica el criticado y abrupto cierre de la rutina de Asskha Sumatra

    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante

    “Ese corte que ustedes ven es el tiempo”: Asskha Sumathra explicó su salida abrupta del escenario

    Nuevo código penal talibán en Afganistán legaliza legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres
    Mundo

    Nuevo código penal talibán en Afganistán legaliza legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Rusia tilda de “agresiva provocación estadounidense” incidente con una lancha en las costas de Cuba

    Trump pide la deportación de dos congresistas demócratas tras acusarlo de la muerte de Pretti y Good en Minnesota

    Tacos de salmón y mango
    Paula

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva