Alcaldes reaccionan al plan Paso a Paso: piden al gobierno mayor participación de municipios y más apoyo económico

Gonzalo Durán (PS), alcalde de Independencia

“El plan Paso a Paso es aún muy general. Requiere ser validado por la mesa social Covid. Esperamos se consulte directamente a los alcaldes y alcaldesas. Ya se nos presentó pero tenemos que entrar una etapa de profundización y adicionalmente es clave la transparencia total en materia de indicadores y la asignación de recursos para las medidas físicas que tienen que implementar los municipios en los espacios públicos. Finalmente tener la prevención de que si una comuna está en una etapa distinta en otra, cómo se van a aplicar los controles, de manera que esto no signifique la propagación del contagio”.

Carolina Leitao (DC), alcaldesa Peñalolén:

“Si se va a hacer un plan paso a paso hay que cumplir requisitos esenciales, si eso no es así vamos a ver rápidamente a las cuarentenas como ha pasado hasta ahora (...) Hoy se requiere tener conocimiento del 100% de los casos (...) y capacidad de testeo rápido de máximo 48 horas para que esa persona pueda aislarse. Y lo más importante como la fiscalización porque no todas las personas cumplen las cuarentenas como corresponde”.

Jorge Sharp, (Independiente), alcalde de Valparaíso

En conversación con CNN Chile el edil de Valparaíso señaló: “Fue muy parecido a lo que nos presentaron a los alcaldes y alcaldesas de todo Chile no observo los aportes que realizamos en esa instancia, tampoco entiendo que este plan fue conversado de manera lata y tranquila con el consejo asesor, con el colegio médico”. A continuación agregó que “las diferencias entre las comunas son abismales. Si nos nos hacemos cargo con un paquete de apoyo concreto y real a los territorios puede que quizás en las en Las Condes el número de contagiados baje, pero si se mantiene alto en Recoleta, Independencia y La Pintana no vamos a terminar saliendo nunca de esto”.

Germán Codina (RN), alcalde de Puente Alto

El edil de la segunda comuna con más casos en el país, después de Antofagasta -según datos del DEIS-, señaló a CNN Chile: “Si no focalizamos en la trazabilidad y el aislamiento, una buena política, vamos a tener un rebrote, en la medida que la autoridad sanitaria decida una evolución en estos estados. Creo que hay que pensarlo muy bien. Me interesa la ayuda financiera, económica y social que todavía no ha llegado a todas partes, qué pasa con lo que he pedido sistemáticamente de no se siga cobrando el sobreconsumo eléctrico en estos meses que lamentablemente ha venido afectando a los vecinos de mi comuna y de otras comunas, entonces me parece bien que el gobierno esté pensando en lo que va a pasar a futuro, pero me gustaría que en el presente aceleremos y apuremos el tranco de las ayudas económicas y sociales”.

Fernando Paredes (UDI), alcalde de Natales y presidente de la asociación Chilena de Municipalidades (AChM)

“Un plan de desconfinamiento tiene que hacerse de la mano con los municipios, esperamos que este llamado a los gobiernos locales, no sea solamente para el anuncio, si no que más bien sea un trabajo permanente, donde los alcaldes y alcaldesas participemos en el análisis y el diagnóstico, pero también en la toma de decisiones. El llamado que hacemos al Ministerio de Salud, es que empodere a las distintas Secretarías Ministeriales de Salud en cada región, para dar una señal clara de descentralización, y también creo que llegó el momento en esta emergencia sanitaria, para que las regiones empiecen a tomar sus propias decisiones”.

Evelyn Matthei (UDI), alcaldesa de Providencia

“Debemos esforzarnos mucho para poder dar cumplimiento al plan #PasoAPaso. Esto no es un chipe libre, como he dicho varias veces. Esto es ser más responsables que nunca para ir avanzando en un camino que será largo. Mientras no exista vacuna viviremos en modo #COVID y ser responsables es tarea de todos”.