Alertan a la comunidad de Puerto Montt tras estafa que ofrece renovar o conseguir la licencia de conducir

Tras registrarse al menos siete casos desde septiembre de este año, el municipio de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, emitió una alerta a la comunidad respecto a una estafa vinculada a la obtención o renovación de la licencia de conducir.

Según detallan, los estafadores operarían a través de mensajería instantánea y se estarían haciendo pasar por funcionarios regulares de la Dirección de Tránsito de Puerto Montt.

Desde el municipio detallan que estarían aprovechando el hecho de que en este momento hay una sobredemanda para conseguir el permiso, esto luego que se extendiera los plazos de vencimiento durante la pandemia.

Municipio de Puerto Montt

Pablo Tropa, coordinador de la dirección de Tránsito del municipio, explicó que los estafadores crean grupos de WhatsApp en que ofrecerían a sus víctimas distintas formas de agilizar el trámite a cambio de recibir dinero por adelantado y un pago posterior tras mandarse un pantallazo que demuestra la acción.

“El proceder es el mismo. Se contacta una persona que se hace pasar por ex funcionario y viene el depósito, le mandan la foto y viene el otro depósito. Inclusive esta foto la sacan por internet y es de la antigua licencia de conducir, ni siquiera es de la nueva, porque podemos recordar también que la nueva trae un código QR”, explicó Tropa.

Municipio de Puerto Montt

Desde el municipio han recibido a personas que han llegado a pagar 250 mil pesos a los estafadores. Por lo anterior, el municipio llama a no confiar en estas personas y seguir los conductos regulares en la Dirección de Tránsito .

“Lo que queremos hacer hoy día es un llamado a la comunidad para que por favor tenga ojo y no caiga en este tipo de juegos, porque van a salir lamentablemente estafados, con un dinero que puede llegar a 150 o 250 mil pesos, que son muy necesarios”, expresó.

Es posible verificar en el sitio www.puertomontt.cl la habilitación de horas para realizar el trámite.