Nacional

Decretan prisión preventiva para dos imputados por secuestro y préstamos “gota a gota” en Talca

Los acusados, de nacionalidad venezolana, fueron detenidos por Carabineros tras secuestrar al hijo de una de las personas que mantenía deudas con ellos.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

La Fiscalía del Maule logró que se decretara la prisión preventiva de dos ciudadanos venezolanos, imputados por los delitos de secuestro, asociación criminal, usura e infracción a la Ley de Bancos al captar dinero de personas de manera habitual.

La audiencia estuvo a cargo de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (Unaac) del Ministerio Público.

Según explicó el fiscal de la Unaac, Ángel Ávila, los acusados se dedicaban al préstamo informal conocido como “gota a gota”, dirigido a diversas víctimas, entre ellas una persona radicada en Santiago.

“Su hijo habría sido secuestrado por parte de los imputados con la finalidad de ser trasladado desde Talca hasta Santiago y así cobrarse con un auto por una deuda que mantenía”, señaló respecto a la imputación del delito de secuestro contra los acusados.

En ese sentido, el persecutor agregó que “en tal instancia Carabineros procedió a la detención en flagrancia en Santiago de los dos imputados, trabajando así en la investigación”.

Entre las diversas diligencias realizadas por el 0S9 se encuentra la toma de declaración de testigos, levantamiento fílmico, recopilación de audios, acceso a los teléfonos.

“Sobre la base de todos estos antecedentes ha sido suficiente para efecto de formalizar la investigación”, sentenció Ávila.

