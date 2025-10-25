Asaltantes asesinan a hombre al que intentaron robar su vehículo en Estación Central

Un ciudadano haitiano, en situación migratoria regular, falleció la mañana de este sábado en Estación Central luego que desconocidos le dispararan con un arma de fuego mientras intentaban robar su vehículo particular.

“Son dos sujetos que llegaron al lugar e intimidan a esta persona e intentan sustraer el vehículo y es con quien se realiza el forcejeo. Uno de los sujetos portaba un arma de fuego y efectúa un disparo, el que impacta en la zona abdominal de esta persona”, detalló como antecedentes preliminares el teniente coronel Bernardo Leiva, de la Prefectura Santiago Central de Carabineros.

La víctima sería un hombre de 49 años de edad de nacionalidad haitiana, con situación migratoria regular y cédula chilena . Familiares del fallecido lo habrían llevado hacía un centro asistencial, pero habría muerto a pesar de las maniobras de reanimación recibidas.

Por el momento, el fiscal de flagrancia solicitó la colaboración en la investigación del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.

La institución policial se encuentra en el lugar del ataque realizando una serie de diligencias investigativas, que incluyen el levantamiento de cámaras de seguridad y de vecinos del sector y la investigación de la evidencia balística encontrada.

Por el momento, los asaltantes se encuentran prófugos, aunque se manejan algunos antecedentes que podrían eventualmente permitir dar con su paradero. “Se tienen algunas características del vehículo, pero es preliminar, no tenemos patente, pero estamos levantando las cámaras. Hay cámaras en el lugar y eso es lo que estamos tratando de establecer y como digo también está en la declaración de los mismos testigos del hecho”, explicó Leiva.