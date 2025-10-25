Sujeto queda en prisión preventiva por el homicidio a estudiante de 16 años en Viña del Mar

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar determinó este sábado que el único imputado por el homicidio de un estudiante de 16 años quedara en prisión preventiva.

En la audiencia de formalización, el magistrado Rodolfo Moreno Osses acogió la solicitud de medida cautelar por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

De esta forma, el magistrado ordenó el ingreso inmediato del imputado al Complejo Penitenciario de Casablanca y fijó en 100 días el plazo de investigación.

Moreno señaló en la audiencia que “el imputado ha sido formalizado por un delito de homicidio calificado. Independiente de lo que se resuelva en definitiva, entre tanto, debe tener presente que la penalidad para el homicidio calificado es de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo , es decir, entre 15 a 20 años y presidio perpetuo”, precisó.

“En torno a que una tercera persona tenga participación o haya tenido participación también en este hecho, eso no significa que respecto de este imputado al menos no se decrete la prisión preventiva. Sin duda, la Fiscalía tendrá que seguir investigando estos hechos y determinar la participación de otras personas”, agregó.

Durante la noche del viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al presunto responsable del homicidio del adolescente, ocurrido a la salida del Liceo Guillermo Rivera en Viña del Mar el pasado 16 de octubre.

El hecho se produjo en el bandejón de calle Álvarez, cuando la víctima fue abordada por al menos tres sujetos, y uno de ellos lo atacó con un arma cortopunzante. El adolescente fue atendido por personal del SAMU y trasladado al Hospital Gustavo Fricke, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Según informó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso de la PDI, el imputado, un hombre chileno de 18 años sin antecedentes policiales, fue ubicado en el sector La Isla, de Concón.