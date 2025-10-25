Confirman nuevas medidas cautelares contra José Miguel Baeza, el chef formalizado por la muerte de Francisco Albornoz

José Miguel Baeza Cortés es el segundo imputado detenido por la muerte de Francisco Albornoz.

Este sábado se confirmaron las medidas cautelares contra José Miguel Baeza, el chef imputado por el homicidio de Francisco Albornoz.

Cabe recordar que el 8° Juzgado de Garantía modificó la cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional. Esto fue apelado verbalmente por la Fiscalía en la audiencia.

Así, este sábado la resolución del 8° Juzgado de Garantía fue alegada por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Oriente en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se confirmó lo resuelto por el Tribunal de Garantía .

De esta forma el imputado quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional a partir de este sábado.

Cabe destacar que el otro imputado, el médico ecuatoriano, continúa en prisión preventiva. En la misma línea, sus defensas no han solicitado ninguna audiencia de revisión de sus medidas cautelares.