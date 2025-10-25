Rebajan medida cautelar de José Miguel Baeza, el chef formalizado por la muerte de Francisco Albornoz

José Miguel Baeza Cortes, el segundo detenido por la muerte y desaparición de Francisco Albornoz.

Este viernes, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, realizó una audiencia de revisión de las medidas cautelares que cumple el chef José Miguel Baeza, imputado por el homicidio del joven Francisco Albornoz Gallegos (21).

Cabe recordar que la víctima desapareció el 23 de mayo, día en que se habría reunido con los dos imputados por su muerte: el chef chileno y un médico ecuatoriano. Su cuerpo fue hallado el 3 de junio en el lecho del río Tinguiririca, en la Región de O’Higgins,

Luego de la revisión de antecedentes, a Baeza, quien cumplía prisión preventiva, se le rebajó la cautelar a arresto domiciliario total mientras dure la investigación.

La determinación la dictó la jueza Estefanía Asenjo, quien acogió argumentos de la defensa, que planteaban que el joven murió producto de “un accidente”.

La situación generó malestar en el círculo del joven, ya que, según la investigación, ambos imputados intentaron deshacerse del cuerpo del químico farmacéutico.

A través de una publicación en Instagram, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) informó del hecho, el que calificaron como “una mala noticia para la justicia y para la familia de Francisco Albornoz”.

“La familia de Francisco está profundamente afectada por esta resolución. Mucha fuerza y abrazo solidario en estos momentos tan duros”, agregaron al respecto. A lo anterior, invitaron a sumarse a una marcha a realizarse el 8 de noviembre en su memoria y para la exigencia de justicia.

Desde la Fiscalía de Ñuñoa-Providencia señalaron que recurrirán a la Corte de Apelaciones, para que Baeza vuelva a la cárcel mientras se desarrolla la investigación, lo que podría resolverse este fin de semana, luego de que la Fiscalía recurriera de manera verbal.

“Estos asesinos de mi hermano Francisco no pueden salir a la calle. Tenemos mucha ansiedad, pena y temor por lo que pueda ocurrir. No pueden quedar con otra medida que no sea la cárcel. ¡Deben pagar!”, expresaron desde la familia.

Destrucción de animita

Junto con lo anterior, los cercanos al joven fallecido, recientemente denunciaron la destrucción de la animita que construyeron en memoria de Francisco Albornoz, en el lecho del rio Tinguiririca.

El espacio, que corresponde a un mirador, había sido remozado con el aporte de cercanos, familiares y otros; donde pintaron y dejaron fotos de la víctima.