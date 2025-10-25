Captores exigieron dinero a la familia: lo que se sabe del secuestro y homicidio de joven de 20 años en Temuco

Para el domingo está fijada la audiencia de control de detención de los dos presuntos implicados en el secuestro y homicidio de José Tomás Tamayo Fuentes, joven de 20 años que fue hallado sin vida el miércoles 22 de octubre en Temuco, Región de La Araucanía.

Familiares de la víctima recibieron su cuerpo esta jornada en el Servicio Médico Legal de Temuco, según reportó Biobío Chile. Su madre evitó dar declaraciones al citado medio argumentando que el caso aún está en investigación, pero se declaró conforme con el trabajo investigativo llevado hasta el momento. A su vez, otro familiar de la víctima sostuvo: “Queremos justicia”.

De momento, se conoce que la víctima era oriunda de Quilicura, Región Metropolitana, y que hace tres meses había decidido mudarse a Temuco para trabajar como temporero, de acuerdo con lo informado por Meganoticias. No obstante, hace un par de semanas su familia perdió contacto con él y causa de ello interpusieron una denuncia por presunta desgracia.

Adicionalmente, la familia recibió antecedentes de que el joven habría sido secuestrado. Según la Policía de Investigaciones, los captores se comunicaron con su madre, le exigieron $200 mil para liberarlo y le enviaron fotografías de él.

El fiscal jefe César Schibar comunicó que durante el proceso investigativo “se pudo determinar el lugar exacto donde se encontraba la víctima secuestrada, con base en la denuncia y producto de las diversas diligencias realizadas”.

El lugar en cuestión era un domicilio ubicado en el sector de Pedro de Valdivia, de la capital regional. El joven fue hallado sin vida y con una data de muerte de aproximada de dos semanas.

Dos sujetos, uno de 17 y otro de 18 años que pernoctaban en la vivienda fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el crimen. Pese a que abogado defensor del menor de edad, Eugenio Sáez, refutó la hipótesis del secuestro argumentando que todos vivían en el mismo inmueble de común acuerdo, el Ministerio Público investiga el caso como secuestro extorsivo y homicidio.