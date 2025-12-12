VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Altas temperaturas: emiten advertencia agrometeorológica en cuatro regiones del país

    Se espera que entre el lunes y martes próximos, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins tengan máximas de hasta 34 grados.

    Por 
    Lya Rosen
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Esta tarde la Dirección Meteorológica de Chile emitió una advertencia agrometeorológica por altas temperaturas que se registrarán la próxima semana en cuatro regiones del país: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

    De acuerdo a su pronóstico, entre los días lunes 15 y martes 16 de diciembre se espera un aumento de las temperaturas máximas en la zona central del país, algunas de las cuales podrían llegar hasta los 34 grados.

    Esto debido a una circulación ciclónica en superficie, que es un sistema de baja presión, y una dorsal en altura -la prolongación de aire cálido y estable desde las zonas tropicales- que se eleva en la atmósfera en estas regiones.

    Al tratarse de una advertencia agrometeorológica, va dirigida tanto al mundo agrícola como a la población en general, por el riesgo que implica una prolongada ola de calor.

    La Dirección Meteorológica además recuerda a los agricultores y usuarios que los valores presentados en la tabla son pronosticados, por lo que pueden sufrir cambios en los próximos días.

