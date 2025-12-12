Altas temperaturas: emiten advertencia agrometeorológica en cuatro regiones del país

Esta tarde la Dirección Meteorológica de Chile emitió una advertencia agrometeorológica por altas temperaturas que se registrarán la próxima semana en cuatro regiones del país: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

De acuerdo a su pronóstico, entre los días lunes 15 y martes 16 de diciembre se espera un aumento de las temperaturas máximas en la zona central del país, algunas de las cuales podrían llegar hasta los 34 grados.

Esto debido a una circulación ciclónica en superficie, que es un sistema de baja presión, y una dorsal en altura -la prolongación de aire cálido y estable desde las zonas tropicales- que se eleva en la atmósfera en estas regiones.

Advertencia Agrometeorológica: [12/dic 14:55] Altas temperaturas máximas entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins pic.twitter.com/0QGA3o4pR8 — MeteoChile (@meteochile_dmc) December 12, 2025

Al tratarse de una advertencia agrometeorológica, va dirigida tanto al mundo agrícola como a la población en general, por el riesgo que implica una prolongada ola de calor.

La Dirección Meteorológica además recuerda a los agricultores y usuarios que los valores presentados en la tabla son pronosticados, por lo que pueden sufrir cambios en los próximos días.