Amplían detención de reos fugados de cárcel de Valparaíso para el próximo martes

El Juzgado de Garantía de Valparaíso determinó este sábado que se amplíe la detención de los tres reos que se habían fugado del penal de esa ciudad el pasado jueves 14 de agosto.

La audiencia quedó fijada para las 11.00 horas del martes 26 de agosto. Esta disposición también aplica para Nelson Orellana (57), el chofer del móvil en el que fueron capturados durante una fiscalización vehicular realizada esta madrugada en un peaje de Vallenar, Región de Atacama.

Tal como lo adelantó el gobierno esta jornada, los tres reclusos cumplirán sus condenas previas en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) y asistirán al control de detención del próximo martes de manera telemática.

Juan González Quezada, Jairo González Miranda y Claudio Fornes Vicuña -los dos primeros condenados por homicidio y el tercero imputado por este mismo delito- permanecían prófugos desde hace ocho días. En esa ocasión, cortaron los barrotes de sus celdas y se deslizaron hacia el exterior por una tirolesa artesanal que estaba sujeta al techo de un módulo y al chasis de un vehículo que los esperaba afuera del penal.

Noticia en desarrollo...