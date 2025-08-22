SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

En los análisis también se incluyeron conservas de las marcas chilenas San José y Único, las que sí resultaron ser jurel.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
Foto: Seremi de Salud.

La seremi de Salud de la Región Metropolitana (S), Alejandra Hernández, junto a la directora de Asistencia Técnica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, Carmen Gloria Yáñez, dieron a conocer los resultados de los análisis genéticos efectuados a conservas rotuladas como jurel que fueron importadas desde China.

Tras una denuncia de la Asociación de Pescadores Industriales del Biobío, la Seremi de Salud y el INTA recogieron muestras de conservas de cinco marcas cuestionadas de origen chino, comprobando que su rotulado no corresponde al contenido de la conserva.

En detalle, los estudios de tipificación molecular, efectuados en el Laboratorio de Genómica y Genética de Interacciones Biológicas del INTA, corroboraron que las conservas de las marcas Acuenta, Barquito, Novamar, Coliseo y Unimarc no corresponden a la especie jurel (Trachurus murphyi), sino a caballa (Scomber spp.), “especie que no puede ser comercializada bajo la denominación de jurel”, señalaron.

En el proceso se analizó también la marca La Mar, que estaba solicitando su internación a Chile como jurel, sin embargo, desde la Seremi anunciaron que su ingreso será rechazado “por corresponder a caballa”. Además, precisaron que los artículos que la marca ya posee en el mercado “deberán ser etiquetados indicando la verdadera naturaleza del alimento”.

También se analizaron dos marcas nacionales: San José y Único, las que sí fueron confirmadas como jurel.

Foto: Seremi de Salud.

Hernández remarcó que “estos resultados refuerzan la importancia de la fiscalización y de la trazabilidad de los alimentos que se comercializan en nuestro país".

“Hemos instruido los sumarios sanitarios correspondientes y las empresas deberán retirar los productos del mercado hasta su correcta rotulación, señalando la verdadera naturaleza del alimento”, sostuvo.

Desde el INTA, Yáñez detalló que a los productos “se les realizó un análisis de tipificación de especie por secuenciación, lo que implica extraer el ADN de cada una de las muestras, luego se lee su código genético en un secuenciador y se compara con grandes bases de datos. De las muestras analizadas solo dos –marcas chilenas- correspondieron a Trachurus murphy (jurel) y el resto a Scomber spp (caballa)”, aseveró.

Las autoridades aseguraron que están notificando a las empresas involucradas para que ajusten la rotulación en sus envases señalando la verdadera naturaleza de los productos. Además, deberán modificar la declaración nutricional en caso de que corresponda. De lo contrario, las empresas arriesgan multas entre 0,1 y 1.000 UTM.

Más sobre:JurelPescadoLataPescado chinoCaballaQué es la caballa

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Carabineros: INDH participa en Consultivo de Generales 2025 de la policía uniformada

Juzgado condena a colegio Alianza Francesa por responsabilidad en muerte de alumno y daño moral

Ivette Avaria: “Kaiser tiene consecuencia política y hemos visto que republicanos no la ha tenido”

Inflación, crisis bancaria, autonomía y hasta la dictadura: el relato de Rosanna Costa en el centenario del Banco Central

Caso Moisés Órdenes: declaran culpables a tres acusados por golpiza a manifestante a tres días del 18-O en Ñuñoa

EE.UU. aprueba extradición a Chile de grupo de venezolanos ligados al Tren de Aragua: uno de ellos estaría implicado en el caso Ojeda

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Juzgado condena a colegio Alianza Francesa por responsabilidad en muerte de alumno y daño moral
Chile

Juzgado condena a colegio Alianza Francesa por responsabilidad en muerte de alumno y daño moral

Ivette Avaria: “Kaiser tiene consecuencia política y hemos visto que republicanos no la ha tenido”

Caso Moisés Órdenes: declaran culpables a tres acusados por golpiza a manifestante a tres días del 18-O en Ñuñoa

Inflación, crisis bancaria, autonomía y hasta la dictadura: el relato de Rosanna Costa en el centenario del Banco Central
Negocios

Inflación, crisis bancaria, autonomía y hasta la dictadura: el relato de Rosanna Costa en el centenario del Banco Central

Trump confirma acuerdo con Intel para que el gobierno controle el 10% de la compañía

SMA ordena clausura de dos centros de salmonera Cooke Aquaculture

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez
Tendencias

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

La sinceridad de Hugo González tras el empate de Colo Colo ante Palestino: “Hay que rescatar que no se perdió”
El Deportivo

La sinceridad de Hugo González tras el empate de Colo Colo ante Palestino: “Hay que rescatar que no se perdió”

Más de un mes sin ganar: Colo Colo queda en blanco ante Palestino en el inicio de la era post Almirón

La sensible baja que tendrá Colo Colo para el Superclásico ante la U

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con el número dos del Departamento de Justicia
Mundo

Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con el número dos del Departamento de Justicia

Kilmar Ábrego García, deportado por error y devuelto a EE.UU., es liberado de la cárcel en Tennessee

Padre del asesinado senador Miguel Uribe sustituye a su hijo como precandidato presidencial en Colombia

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo