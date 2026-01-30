SUSCRÍBETE POR $1100
    Amplían hasta el 28 de febrero el plazo de búsqueda en el terreno que vivía Julia Chuñil

    Este viernes se realizaron trabajos en el radier de la bodega de la propiedad que se definió como punto de interés. No se encontró nada relevante, señalaron desde la Fiscalía de Los Ríos.

    Por 
    José Navarrete
     
    Juan Pablo Andrews

    Hasta el 28 de febrero se va a extender el plazo para las labores que los equipos especializados realizan en el terreno en que vivía Julia Chuñil con la finalidad de esclarecer su desaparición.

    El rastro de la mujer mapuche se perdió el 8 de noviembre de 2024 en Máfil.

    La Fiscalía de Los Ríos, en base al trabajo que desarrolla desde que se denunció el hecho y a testimonios recabados, sostiene que tres de sus hijos de Chuñil le dieron muerte y presumiblemente enterraron su cuerpo en la propiedad en la que vivía.

    Desde el 16 de enero, Javier Troncoso se encuentra en prisión preventiva por el presunto parricidio, en tanto Pablo San Martín y Jeannette Troncoso se mantienen en arresto domiciliario total.

    Tras la detención de los hijos de Chuñil se inició un despliegue en su propiedad.

    Carabineros ha mantenido las labores de búsqueda en ese lugar, circundado por un frondoso bosque.

    El Ministerio Público solicitó demoler la casa de la mujer para excavar bajo el inmueble, lo que fue autorizado por el Juzgado de Garantía de Los Lagos.

    El punto de interés era una construcción pequeña, utilizada como bodega y cercana a la habitación de la mujer desaparecida.

    Con georradar, se detectaron ciertas anomalías en un radier, por lo que se decidió realizar allí una excavación para saber que había bajo el concreto.

    Tales labores, se desarrollaron durante este viernes y finalizaron sin mayores resultados.

    No se encontró nada relevante, señalaron desde la Fiscalía de Los Ríos.

